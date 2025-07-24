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彰化稽查19家雲端廚房 有人沒體檢、生熟食刀具不分

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣衛生局近期執行雲端廚房衛生稽查抽驗，首波針對19家業者進行查核。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局近期執行雲端廚房衛生稽查抽驗，首波針對19家業者進行查核。圖／彰化衛生局提供

外送平台盛行，帶動「雲端廚房」蓬勃發展，不過彰化縣衛生局近期針對雲端廚房展開衛生稽查與抽驗，發現不少未設實體店面的業者，其實是在自家廚房製作餐點，有從業人員未依規定完成健康檢查，也有業者未落實生、熟食器具分離使用，相關業者已被要求限期改善。

彰化縣政府衛生局目前列管的雲端廚房共有58家，近期已啟動稽查作業，首波針對19家業者進行查核，衛生局指出，雲端廚房分為有店面與無店面兩種類型，但只要具備商業登記或公司登記的餐飲業者，皆須比照一般餐飲業者，遵守食品衛生安全相關規範。

這次稽查重點包括製作場所的環境整潔、人員作業衛生、食材保存管理、食品業者登錄情況、過期食品查驗，以及外送餐點的運送衛生條件等，另針對自製餐食抽驗微生物，確保消費者食用安全。

衛生局說，不少無店面的雲端廚房實際作業地點就是自家廚房，此次稽查過程中發現，有人未將生熟食的刀具、砧板分開使用，也有業者使用的肉品來源與外送平台上所標示資訊不符，均被列為違規並要求限期改善。

衛生局提醒，民眾透過外送平台消費時，應優先選擇有「食字號登錄」的店家，以及距離住家較近、便於即時送達的業者，並盡量選擇現熟食，收到餐點後也應儘快食用，才能降低食安風險。

廚房 衛生局 外送平台

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