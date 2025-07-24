台中市政府強化綠能與廉政治理 驅動企業永續發展

提升再生能源發展效能，並創造更具投資吸引力的環境，與強化綠能企業誠信治理及永續經營，臺中市政府攜手臺灣臺中地方檢察署，舉辦「綠能發展與廉政治理座談會」。

會中討論太陽光電、風力發電等再生能源發展過程，常見的行政程序、民間投資困難及廉能風險議題，透過實務案例分享與交流，期盼找出制度優化方向，讓便民、利民與綠能健全發展並存，優化投資環境，為本市永續能源發展注入新動能。

臺中市經發局副局長林敏棋表示，市長盧秀燕上任以來，民間參與公共建設招商成果豐碩，去年投資總額達46億元，並連續三年獲得財政部促參業務考核優等。

面對淨零轉型浪潮與能源轉型目標，更完成永續低碳政策三部曲，包含「氣候緊急宣言」、「臺中市自願檢視報告」，以及「2050臺中市淨零碳排路徑」，新訂「臺中市永續淨零自治條例」，兼顧城市永續發展及減碳策略，未來也將持續推動太陽光電、小水力發電及離岸風電，展現綠能產業的多元潛力。

臺中地檢署主任檢察官李俊毅說明，為有效打擊妨害綠能產業犯罪，臺中地檢署已結合警、調、廉及綠能產業發展相關機關成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪平臺」，對於排除外部不法勢力的干預、協力維護綠能建設具有堅強的決心。

李俊毅並呼籲綠能產業廠商，在營運過程中如遭受藉勢藉端或恐嚇勒贖等不法行為，應勇於提出檢舉，地檢署將積極、從嚴、從速依法偵辦，以維護綠能產業的秩序，共同建立廉潔家園。

座談會由臺灣臺中地方檢察署檢察官何建寬分享綠能相關態樣，透過案例解析，提升綠能相關業務同仁對於依法行政、圖利與便民等法治認知；特別邀請國立臺灣大學政治學系暨公共事務研究所教授郭銘峰，分享「綠能行政透明及企業誠信」，讓相關業務同仁與綠能企業共同關注綠能發展過程中的廉政制度與風險。

因應能源轉型，也邀請台電公司再生能源處廠長何文欽分享「台電公司於大臺中地區推動綠能建置之現況、展望與困境」。

綠能與新型態能源管理模式日新月異，座談會藉由案例分享，讓所有與會者皆能更深入瞭解綠能現況發展與資源化運用，期盼透過此次活動能讓綠能產業與政府單位進行實際交流與深度對話，提升企業對綠能政策瞭解，並共同打擊綠能蟑螂，守護整體綠能投資環境。

今日出席「綠能發展與廉政治理座談會」的代表，有臺灣臺中地方檢察署主任檢察官李俊毅及檢察官何建寬、臺中市政府政風處副處長葉清燊、國立臺灣大學政治學系教授郭銘峰、台電公司再生能源處廠長何文欽。