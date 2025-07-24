迎接台灣設計展 彰化國際展覽中心8月底完工

彰化縣首座專業展覽館「彰化國際展覽中心」將於8月31日完工，彰化縣長王惠美今天前往視察表示，為迎接2025台灣設計展，不分晝夜趕工，未來將成彰化產業展示的重要舞台。

彰化縣政府為強化高鐵彰化站周邊產業發展，並配合將在彰化縣舉辦的2025台灣設計展，於田中鎮高鐵特定區興建彰化國際展覽中心。根據縣府資料，此展覽中心規劃可容納200攤位主展場及多功能會議室、行政辦公室、貴賓室等，將提供縣內各種產業展售、臨時性及常駐性會展服務。

王惠美今天到工地視察工程進度表示，彰化國際展覽中心距離高鐵彰化站僅約500公尺，以中小型展覽為主，基地面積約1775坪，展示空間約870坪，總經費約新台幣2億3142萬元。

王惠美說，希望盡速完成這座展覽館，讓大家透過展覽了解彰化產業實力，未來不僅成為彰化產業展示的重要舞台，更能回應地方多元需求，創造更多就業機會，對地方產業推廣與整體發展帶來深遠助益。

工務處表示，展覽中心新建工程於今年2月26日開工，預計8月31日完成1樓展覽空間及必要人行步道，取得使用執照後交由經濟暨綠能發展處辦理策展。

經綠處說，針對設計展的產業策展，館內將結合食衣住行育樂健美8大生活面向，融入農業、織襪、水五金、生醫、綠能等彰化代表產業，並運用VR、AR與AI科技打造沉浸式互動體驗，同時也規劃「彰化行」研究室與論壇媒合活動，促進產業交流及國際合作。