彰化擬推新制！設籍身障者一般停車格前2小時免費

彰化縣為改善身心障礙者停車不便的情況，目前研擬提供設籍縣內的身心障礙者，在五個實施路邊停車收費的鄉鎮市停車，享有一般停車格「前兩小時免費」的優惠。相關委外廠商已陸續與縣府停車收費系統進行測試，若一切順利，新制近期將正式上路。

目前彰化縣共有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮及北斗鎮實施路邊停車收費，總計約有3500個收費停車格，其中僅設有100格身心障礙者專用停車格，婦幼停車格2格，卸貨車格13格。由於無障礙停車格數量有限，不少身心障礙者反映，經常難以找到合適的停車位，造成行動上的不便。

縣府交通處表示，參考其他縣市的作法，未來在上述五個鄉鎮市內，無論是一般停車格或身心障礙專用停車格，設籍彰化的身心障礙者均可享有「前兩小時免費停車」的優惠。預計此措施將惠及縣內約1萬6千名身心障礙者。不過，外縣市的身障人士若來彰化停車，仍將依一般標準收費，不適用優惠。

目前全台多數縣市也有針對身心障礙者提供前2至4小時不等的停車優惠，但也出現部分車輛長期占用停車格、甚至非本人使用的情形，導致部分縣市已逐步限縮優惠對象，僅提供設籍自己縣市的身心障礙者使用。

彰化縣的系統規劃將透過身心障礙者登記的車號，自動與停車收費系統連線辨識，進行優惠計算。由於目前各鄉鎮市的路邊停車皆由不同業者委外經營，縣府正協調各業者與縣府系統串接中，若測試順利，預計不久後便可正式實施新制。