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梨山水蜜桃顆顆飽滿多汁 年度評鑑出爐 汪煥州摘得果王榮銜

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影
梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影

和平區農會今天舉辦優質水蜜桃果品評鑑活動，總計66組農友報名參賽，評審們根據水蜜桃外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分，最後由梨山產銷第19班的汪煥州摘得第一名，獨得新台幣兩萬元的獎金，吳麗雲黃榮信則併列第二名。

台中市和平區大梨山地區，以絕佳的氣候與地理條件，孕育出全台品質最佳、產量最高的水蜜桃；僅梨山地區年種植面積超過220公頃，產量逾2千公噸，更是穩居全台最大水蜜桃產區，不僅顆顆飽滿、果肉多汁，盛夏來臨，正是高山水蜜桃甜美登場的季節。

和平區農會表示，梨山山區地勢較高又位於大甲溪上游，除有乾淨的水源灌溉，加上日夜溫差大的氣候條件，有利於水蜜桃累積糖分，非常適合水蜜桃栽培與生長，自日治時期開始，從日本引進高海拔水蜜桃在梨山栽種，成熟後的水蜜桃皮薄、果肉豐富且軟而多汁，不只有著誘人的香氣，更有著討喜的粉紅色。

總幹事蕭金木說，今年的梨山水蜜桃主要是以現在的「中晚桃」上海水蜜桃為主，現在起一直到7月底，今年的品質因為先前豪雨的關係，產量受到影響銳減大概三成到四成，但是甜度還是可以維持一定的品質。

中市農業局指出，梨山香甜多汁、細緻飽滿的水蜜桃，是台灣夏季最受矚目的在地水果之一，目前正值水蜜桃產季，品種包含上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品系，產期至8月中旬，是國人品嘗的最佳時機。

梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影
梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影
梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影
梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影
梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影
梨山水蜜桃年度評鑑出爐汪煥州摘得果王榮銜，顆顆粉嫰飽滿多汁，是夏日必吃的新鮮水果。記者黑中亮／攝影

上海 梨山 水蜜桃

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