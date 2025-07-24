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中市府強化綠能與廉政治理 驅動企業永續發展

中央社／ 台中24日電

為提升再生能源發展效能，台中市政府今天表示，攜手台中地檢署舉辦「綠能發展與廉政治理座談會」，透過實務案例分享與交流，優化投資環境，為中市永續能源發展注入新動能。

市府透過新聞稿表示，在「綠能發展與廉政治理座談會」中，討論太陽光電、風力發電等再生能源發展過程，常見的行政程序、民間投資困難及廉能風險議題。透過實務案例分享與交流，期盼找出制度優化方向，讓便民、利民與綠能健全發展並存，優化投資環境，為中市永續能源發展注入新動能。

台中市經濟發展局副局長林敏棋會中表示，面對淨零轉型浪潮與能源轉型目標，市府完成永續低碳政策三部曲，包含「氣候緊急宣言」、「台中市自願檢視報告」及「2050台中市淨零碳排路徑」，新訂「台中市永續淨零自治條例」，兼顧城市永續發展及減碳策略，未來也將持續推動太陽光電、小水力發電及離岸風電，展現綠能產業的多元潛力。

台中地檢署主任檢察官李俊毅說明，為有效打擊妨害綠能產業犯罪，台中地檢署已結合警、調、廉及綠能產業發展相關機關成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪平台」，對於排除外部不法勢力的干預、協力維護綠能建設具有堅強的決心。

李俊毅並呼籲綠能產業廠商，在營運過程中如遭受藉勢藉端或恐嚇勒贖的不法行為，應勇於提出檢舉，地檢署將積極、從嚴、從速依法偵辦，以維護綠能產業秩序，共同建立廉潔家園。

此外，座談會中並由台中地方檢察署檢察官何建寬分享綠能相關態樣，透過案例解析，提升綠能相關業務人員對於依法行政、圖利與便民等法治認知。

淨零 永續 台中市

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