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南投瑞岩、翠巒部落遷建埔里 明年可望取得土地

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛瑞岩部落因921地震面臨地層滑動威脅，縣府計畫遷村，2011年完成首批107戶遷住，仍不足32 戶。本報資料照，南投縣政府提供
南投仁愛瑞岩部落因921地震面臨地層滑動威脅，縣府計畫遷村，2011年完成首批107戶遷住，仍不足32 戶。本報資料照，南投縣政府提供

南投仁愛瑞岩、翠巒部落在921地震受到重創，面臨地層滑動威脅，縣府計畫遷村，縣府表示，已選定埔里溪南段0.878公頃土地，做為遷移地點，預計明年取得土地，將攜手慈濟協助居民遷建，並請部落提供完整資料，以利後續作業推動。

瑞岩、翠巒部落位居海拔高度逾1300公尺的山區，921地震時遭受重創，當時不僅屋舍龜裂倒塌，災後評估面臨地層滑動威脅，危及安全，不適合居住，縣府計畫遷村，唯因覓地不易，且地處偏遠，工程難發包，2011年才完成首批遷建。

縣府表示，首批遷村案為瑞岩部落，遷往原部落西北方約一公里遠的台地，但當時僅完成107戶遷建，仍不足32 戶；翠巒舊部落於1994年先後祝融及風災，29年前遷村至現址，不料又受到921地震影響，因此部落內35戶必須再次遷建。

過去幾年部落鄉親多次尋求幫忙，盼早日完成遷村，縣府近年不斷覓地，去年總算拍板選定埔里溪南段0.878公頃的國有財產署土地，做為遷移地點；為加速計畫推動，縣長許淑華更責成副縣長王瑞德召開會議，釐清並簡化取得土地程序。

縣府表示，瑞岩、翠巒部落遷村案將進入新階段，預計明年完成地目變更，同時向國產署申請土地租用，慈濟基金會也將依援建計畫，協助建設，將分成兩期進行為各有49戶、30戶，目前也已請部落提供住戶完整資料，以利後續作業推動。

縣長許淑華則說，縣府及慈濟將攜手協助居民遷建，解決部落居住安全隱憂，未來居民若遷到埔里，居住環境及生活機能可望更完善，雨天來臨時也不用再擔心受怕，之後將積極推動且加快速度完成計畫，體現縣府對原住民族群權益的重視。

埔里 慈濟 921大地震

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