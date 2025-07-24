87歲阿嬤人生首度搭機出國圓夢 飛機上對著白沙屯媽猛拜

87歲阿嬤曹賴紅金人生第一次搭飛機出國，在飛機上就「巧遇白沙屯媽祖」，對著螢幕裡的媽祖神轎一直拜。圖／曹宇程提供

彰化縣87歲阿嬤曹賴紅金人生第一次搭飛機出國，在飛機上就「巧遇白沙屯媽祖」，原來是飛機電視螢幕一打開就在播白沙屯媽，只見阿嬤秒合掌開始拜，兒孫問她你對媽祖講什麼？她說「感謝媽祖婆保佑此次出遊平安順利，圓了她的夢想」。

87歲曹賴紅金日前第一次搭飛機出國旅遊，外表看似平靜，其實內心難掩興奮，孫子曹宇程是國中老師，此次帶全家人到富國島8天7夜自由行，也實現了阿嬤第一次搭飛機出國玩的夢想。

在飛機上因怕阿嬤無聊，曹宇程打開椅背的電視讓阿嬤看，沒想到正在播白沙屯媽紀錄片，阿嬤馬上雙手合掌拜起來，曹宇程立刻為阿嬤記錄了這一幕，問阿嬤她對媽祖說什麼？阿嬤說「感謝媽祖婆保佑她此次出遊平安順利，圓了她一直以來的夢想」。

曹宇程也把這可愛的一幕po上網，還引發網友熱烈迴響，有網友說「笑到不行，阿嬤旅途平安喔！佛祖有保佑不用擔心」、「媽祖會保佑妳，長命百歲身體健康」、「好可愛，阿嬤要開心的玩喔」、「想到我阿公在電視看到媽祖也會一直拜」。

航空公司人員看到阿嬤行動較不方便，登機前還幫她換到第一排較寬敞的座位，對高齡阿嬤很禮遇，家人說，出國後的阿嬤完全入境隨俗，融入大家的行程，還開啟「社交模式」拉著可愛的金髮「小鮮肉」合照。