彰化卸貨、身障車位 民眾誤停被拖吊

彰化縣有5個市鎮實施路邊停車收費，約3500個停車格，最近有員林市民誤停卸貨車位，車子被拖吊，深感不平，縣警局交通隊表示，駕駛人如違停卸貨、身障及婦幼車位遭拖吊，拖吊費及罰鍰從1500元起跳，恐得不償失。

員林市一名駕駛人最近誤停林森路美廉社前卸貨車位，車子被拖吊，上網抱怨說停車格地板字很小、夜間沒看清楚，根本不知那是卸貨停車格，看地上所留的車號，應該至少被拖走5輛車了，深感不平；也有民眾留言說，他也曾夜間沒看清楚身障停車格路牌說明，停到身障車位，隔天才發現車子被拖走，地上畫了輪椅圖樣，只能無奈受罰。

員林市公所農經課長黃吉城表示，員林市目前有4個卸貨車位，通常是超市、超商等店家有需求透過當地里長等反映才設置，比照一般停車每小時收費20元。

縣府交通處交通管理科長施昱有表示，全縣目前有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮、北斗鎮實施路邊停車收費，停車格約3500個，其中身障停車格100個、婦幼停車格2個，13個卸貨車格，是依地方需求由各公所設置。

施昱有說，目前身障車位前二小時半價，有身障者反映身障車位太少，縣府已研擬設籍彰化縣約1萬6千名的身心障礙者，只要憑證可在5鄉鎮市一般停車格也享有優惠，目前已進行各公所系統連線，近期可上線。

縣警局交通隊副隊長葉柏志說，卸貨停車格依規定只能停貨車，而且不能占用過久，民眾若違規停車，依道路交通管理處罰條例可處罰600到1200元，如被拖吊，領車時還需繳拖吊費800及一天100元起跳的保管費。