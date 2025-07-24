中捷G6站27層共構大樓開工

台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓昨開工，將興建結合商場、集合住宅的地上27層、地下5層複合式大樓，預計2030年初完工。主持典禮的市府秘書長黃崇典說，未來此站會與捷運紅線交叉，成為帶動此地區發展的重要指標。

台中市捷運工程局說，此案由市府與中華郵政公司合作，並由集順生活科技公司及日勝生活科技公司共同投資，總投資金額逾17億元。

黃崇典說，本案由市府提供土地，中華郵政以原地主身分參與開發，由民間建設團隊投入資金與規畫設計，是落實「公私協力、資源共享、三方共贏」的具體實例，將有效帶動區域產業發展、創造就業機會、提升捷運運量，促進捷運永續營運。

他說，文心崇德站基地位在文心路四段與崇德路二段交叉口，鄰近北屯、潭子及豐原區交界樞紐，商業活動與居住機能發達，未來與捷運紅線交會，和綠線的市政府站成為台中捷運的雙十字軸，串聯一中商圈、洲際購物中心、潭雅神綠園道等重要節點，完工後，將有超過台中半數人口會行經此站。

捷運工程局長蘇瑞文表示，本案建物是以文心崇德站既有的三層樓高捷運出入口結構為基礎辦理共構開發，施工期間捷運仍維持正常營運，工程面臨極高挑戰，未來將落實安全監管與品質控管，確保施工對捷運運行不構成影響。

日勝生活科技公司董事長林榮顯說，文心崇德站是紅、綠兩線重要的轉乘中心，日勝生將在此打造「到站及到家」的生活場景，導入智慧建築、綠建築、低碳建築和耐震建築四大標章，落實「永續綠生活」的願景。