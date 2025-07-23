「台中國際糕豐會」打糕啟動開跑 推展台中多元風貌

由台中市政府觀光旅遊局主辦的「2025台中國際糕豐會」，結合國際文化節慶及在地觀光特色，23日以節慶打糕習俗揭開活動序幕，融入多元文化的「打糕」習俗，安排泰雅原住民打糯米、韓國傳統舞蹈及創意打糕舞，邀請各界來賓一同共舞，以糕餅為媒，傳遞喜悅與祝福。

觀旅局指出，活動亮點另有全台首創、長1.8米、寬1米，由約1,500個象徵台中糕餅文化的太陽餅，製作「太陽餅壽龜」，意涵添福添壽之意，現場同步發送小壽桃、小烏龜糕點，與民眾共享福氣，期盼透過糕餅文化與觀光旅遊的融合，推展台中多元風貌，吸引國內外遊客走訪海線地區。

觀旅局長陳美秀表示，2025台中國際糕豐會以「添妝」、「添運」、「添丁」、「添福」為四大展區主軸，邀集在地觀光業者共同展出，包括有阿聰師的糕餅主意(收涎、平安餅製作體驗)、霧峰林家宮保第園區(台中百年茶點文化展)、安貝斯釀酒故事館(釀酒、品酒體驗)、喜豐香1985(花生糖敲餅)。

以及鮮味珍(狀元糕製作)、珈神咖啡(拉花體驗)、元明商店(太陽餅製作)、小林煎餅(餅乾烙印體驗)、茶境天使(高山茶點體驗)、木匠兄妹木工房(福神磁鐵DIY)等業者熱情參與，展現台中觀光產業的多元魅力與活力。

陳美秀補充，2025年台中國際糕豐會移師今年至台中海線地區的重要景點「大安港媽祖文化園區」辦理，期盼藉由甜蜜糕點、在地美食與文化活動的串聯，推廣大安、外埔、大甲地區的觀光資源，打造地方產業與觀光雙贏的合作模式。

此外，市府也規劃團體旅遊獎勵及民眾出遊優惠方案，鼓勵民眾「秋糕憩爽」走訪台中，感受台中海線豐富風情與人文魅力。

活動現場在地業者熱情與來賓互動，台中糕餅文化令人讚不絕口。立法院副院長江啟臣說，台中兩大文化糕餅文化與媽祖文化，在這次活動跨業結合、共同推廣台中觀光是一大亮點，不只吸引國際好朋友，也將台中具有文化的百年糕餅作為伴手禮帶向國際。

立委楊瓊瓔、議員沈佑蓮、李文傑也表示，藉由甜蜜糕餅，歡迎大家到大安一起風海洋、享受浪漫。

台中市糕餅公會理事長紀旭東說，糕點在各國飲食文化上不只是美味的食物，更富有祝福、圓滿、團圓、喜慶等意涵；而台灣閩南人的「麻糬」、原住民泰雅族的「糯米」、阿美族的「杜侖」、客家族群的「糍粑」，大陸少數民族如苗族、納西族、土家族、日本「大福」以及韓國人等，在盛夏來臨時，都有「打糕」文化習俗，意含著勞動足食。

台中市糕餅商業同業公會榮譽理事長蔡萬財表示，太陽餅壽龜是糕餅工藝的一大創舉，因應材料特性與保存挑戰，製作過程極具難度，特別是頭部與四肢雕塑需格外用心，另為兼顧食品衛生與現場展示需求，採用水槽架設方式防螞蟻，並運用包裝袋與香草植物隔絕蚊蟲，展現台中糕點職人精神與創意巧思。

觀旅局進一步說明，2025台中國際糕豐會主場活動，將於9月13日至14日於大安港媽祖文化園區舉辦，包含「秋糕憩爽風大安」、「糕豐盛事」、「風箏奇緣」及融合農漁特產的「辦桌嘉年華」等系列內容，將安排導覽互動、美食品嚐、文創市集、藝術展覽等多元展演，帶領民眾深入認識大安、品味在地。