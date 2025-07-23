洪易童趣雕塑現身芳苑 漁民廣場、海空步道成藝術地景

彰化縣文化局推動「藝術洄游家鄉」，邀請享譽國際的雕塑藝術家洪易回家鄉芳苑鄉舉辦洪易雕塑藝術展，11件大型雕塑將在芳苑鄉公所、鄉立圖書館、芳苑國小、洪易老家、海空步道、漁民廣場等6處展出，串連成「芳苑藝術地景路線」，民眾可把握機會前往拍美照。

「精彩·番仔挖-芳苑」洪易雕塑藝術展今天由文化局長張雀芬與洪易、芳苑鄉長林保玲、在地藝術家陳炳臣老師、策展人黃柏維老師為展覽揭開序幕，將展出到8月31日。

張雀芬說，文化局近年推動「洄游彰化」計畫，邀請出生於彰化、具有國際或全台影響力的藝術家回到故鄉，在彰化縣立美術館舉辦展覽，以藝術重新詮釋地方歷史與人文風貌，今年更獲文化部支持場館提升計畫，擴大規模邀請洪易老師將藝術展再延伸到芳苑偏鄉，落實文化平權。

洪易說，在歷史的記憶裡或許做了一點點小事情，也會產生影響力，藝術家就是把感覺找回來，像紐約蘇活區也曾沒落，因為藝術家的進駐，讓它重新發光，這就是藝術的魔力，讓藝術家和這塊土地互動，藝術家不只是畫畫，也是把文化與想法留給這塊土地。

洪易是台灣當代最具代表性的雕塑藝術家之一，其作品以大膽繽紛色彩與活潑幽默造型聞名，從入駐台中20號倉庫藝術村開啟創作之路，作品也經常在美日等國家展出，2020年更在彰化市創立洪易美術館。

此次展覽以洪易老家為起點，作品布置在6個展示點，串連起「芳苑藝術地景路線」，包括洪易老家門口的「有狗旺」化身為守護家鄉的祝福象徵，鄉公所廣場的「牛轉乾坤」與傳統牛車對話，漁民廣場的竹筏承載著「金龍魚」，芳苑國小轉角的「鬆鼠」。