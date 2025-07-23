快訊

台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

聽新聞
0:00 / 0:00

洪易童趣雕塑現身芳苑 漁民廣場、海空步道成藝術地景

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
11件大型雕塑將在芳苑圖書館、漁民廣場、海空步道等6處展出，串連成「芳苑藝術地景路線」。圖／洪易藝術提供
11件大型雕塑將在芳苑圖書館、漁民廣場、海空步道等6處展出，串連成「芳苑藝術地景路線」。圖／洪易藝術提供

彰化縣文化局推動「藝術洄游家鄉」，邀請享譽國際的雕塑藝術家洪易回家鄉芳苑鄉舉辦洪易雕塑藝術展，11件大型雕塑將在芳苑鄉公所、鄉立圖書館、芳苑國小、洪易老家、海空步道、漁民廣場等6處展出，串連成「芳苑藝術地景路線」，民眾可把握機會前往拍美照。

「精彩·番仔挖-芳苑」洪易雕塑藝術展今天由文化局長張雀芬與洪易、芳苑鄉長林保玲、在地藝術家陳炳臣老師、策展人黃柏維老師為展覽揭開序幕，將展出到8月31日。

張雀芬說，文化局近年推動「洄游彰化」計畫，邀請出生於彰化、具有國際或全台影響力的藝術家回到故鄉，在彰化縣立美術館舉辦展覽，以藝術重新詮釋地方歷史與人文風貌，今年更獲文化部支持場館提升計畫，擴大規模邀請洪易老師將藝術展再延伸到芳苑偏鄉，落實文化平權。

洪易說，在歷史的記憶裡或許做了一點點小事情，也會產生影響力，藝術家就是把感覺找回來，像紐約蘇活區也曾沒落，因為藝術家的進駐，讓它重新發光，這就是藝術的魔力，讓藝術家和這塊土地互動，藝術家不只是畫畫，也是把文化與想法留給這塊土地。

洪易是台灣當代最具代表性的雕塑藝術家之一，其作品以大膽繽紛色彩與活潑幽默造型聞名，從入駐台中20號倉庫藝術村開啟創作之路，作品也經常在美日等國家展出，2020年更在彰化市創立洪易美術館。

此次展覽以洪易老家為起點，作品布置在6個展示點，串連起「芳苑藝術地景路線」，包括洪易老家門口的「有狗旺」化身為守護家鄉的祝福象徵，鄉公所廣場的「牛轉乾坤」與傳統牛車對話，漁民廣場的竹筏承載著「金龍魚」，芳苑國小轉角的「鬆鼠」。

洪易工作室團隊將於8月2日下午在芳苑鄉公所舉辦兩場「親子輕黏土體驗活動」，報名可查詢https://reurl.cc/5Rr5Wy。

文化局長張雀芬與洪易一起主持展覽開幕式。圖／彰化文化局提供
文化局長張雀芬與洪易一起主持展覽開幕式。圖／彰化文化局提供
洪易作品在芳苑海空步道展出。圖／洪易藝術提供
洪易作品在芳苑海空步道展出。圖／洪易藝術提供
漁民廣場的竹筏承載著「金龍魚」成為一副美景。圖／洪易藝術提供
漁民廣場的竹筏承載著「金龍魚」成為一副美景。圖／洪易藝術提供
11件大型雕塑將在漁民廣場、海空步道等6處展出，串連成「芳苑藝術地景路線」。圖／彰化文化局提供
11件大型雕塑將在漁民廣場、海空步道等6處展出，串連成「芳苑藝術地景路線」。圖／彰化文化局提供
洪易深具童趣的作品在芳苑漁民廣場展出，與海邊美景相映成趣。圖／洪易藝術提供
洪易深具童趣的作品在芳苑漁民廣場展出，與海邊美景相映成趣。圖／洪易藝術提供

老家 藝術家

延伸閱讀

洪易回芳苑家鄉 用11件雕塑串起藝術地景路線

「潮芳苑／看見灘地藝術季」 8/9用在地文創守護珍貴的潮間帶濕地

一口咬掉數1.8億元！「膠帶香蕉」遭人果腹 藝術家為一事感到失望

八卦山步道山風藝術展 7裝置藝術融入生態詩詞地景

相關新聞

洪易童趣雕塑現身芳苑 漁民廣場、海空步道成藝術地景

彰化縣文化局推動「藝術洄游家鄉」，邀請享譽國際的雕塑藝術家洪易回家鄉芳苑鄉舉辦洪易雕塑藝術展，11件大型雕塑將在芳苑鄉公...

埔里土石流灌民宅 許淑華指示增人力機具助恢復

埔里鎮民宅遭土石流灌入，南投縣長許淑華今天勘災並慰問受災戶表示，將以僱工方式協助居民清理家園、增加機具加快土石清理，後續...

彰化卸貨、殘障車位勿誤停 被拖吊1500元起跳 民眾哭哭

彰化縣共有5鄉鎮約3500個路邊停車格，最近有員林市民誤停市區卸貨車位，車子被拖吊相當不平，彰化縣政府交通處表示，全縣路...

保障長者、幼兒健康 彰化縣輔導敏弱場所申請室內空氣品質標章

為維護幼童、長者等敏弱族群身體健康，彰化縣政府積極輔導以幼兒園、托嬰中心、產後護理之家、社福機構等場所，取得「室內空氣品...

彰化營埔福德宮土地恐被拍賣 估黃金商業地須3千萬才買得回

彰化和美營埔福德宮香火鼎盛，但近日傳出宮廟所在的土地屆齡地籍清理的階段，土地可能被法拍，消息一出許多信眾前來關心、捐款，...

超美！南投國姓種瓜坑溪成功復野 連奪工程2大獎

南投國姓種瓜坑溪早年採混凝土護岸及固床工，阻礙生物通行，經農村水保署南投分署與學者合作復野，打除舊有水泥結構物，改以砌石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。