洪易回芳苑家鄉 用11件雕塑串起藝術地景路線

彰化縣文化局邀請雕塑藝術家洪易在家鄉芳苑鄉推出「精彩．番仔挖－芳苑」雕塑藝術展，以洪易老家為起點，用11件大型雕塑串成一條藝術地景路線，即日起展至8月31日。

彰化縣文化局推動洄遊彰化計畫，今年度獲文化部支持擴大規模，邀請雕塑藝術家洪易於彰化縣立美術館舉辦個展後，接續將藝術帶回家鄉展出。文化局長張雀芬、芳苑鄉長林保玲、在地藝術家陳炳臣、策展人黃柏維等人今天參與開幕式。

文化局表示，洪易作品以繽紛色彩與活潑幽默造型聞名，將土地文化與個人記憶轉化為獨特藝術語言。這次展出11件大型雕塑，設於芳苑鄉公所、芳苑鄉立圖書館、芳苑國民小學、海空步道、漁民廣場等公共空間，以洪易老家為起點，勾勒出一條芳苑藝術地景路線。

其中，芳苑鄉公所廣場的「牛轉乾坤」與傳統牛車對話，代表著芳苑勤勞精神與時代轉變，洪易老家門口「有狗旺」化身為守護家鄉的祝福象徵，期許透過藝術走入生活場域，為偏鄉帶來藝術能量，推動在地藝文發展。

此外，洪易工作室團隊將於8月2日於芳苑鄉公所舉辦2場親子輕黏土體驗活動，引導孩童以黏土創作屬於自己的雕塑作品。