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埔里土石流灌民宅 許淑華指示增人力機具助恢復

中央社／ 南投縣23日電
南投縣長許淑華。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
南投縣長許淑華。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

埔里鎮民宅遭土石流灌入，南投縣長許淑華今天勘災並慰問受災戶表示，將以僱工方式協助居民清理家園、增加機具加快土石清理，後續取得地主同意後，退縮擋土牆發揮保護功能。

埔里鎮21日強降雨造成埔里鎮蜈蚣里7戶民宅遭土石流影響，住戶連夜緊急撤離，許淑華今天勘災聽取土木技師簡報，並慰問受災戶發放慰問金，及贈加菜金致謝國軍協助災民清理家園辛勞；埔里鎮長廖志城昨天、今天也到場關心居民，並要求開口契約廠商增派機具。

許淑華說，現場約30名國軍協助受災戶清理家園，但量能尚有不足，受災區域多為泥漿或泥土，清理不易，因此請埔里鎮公所提報簡易計畫給縣府，以僱工方式增加人力，配合國軍加速清理居民家園；另外，若有其他慰助金或補助需求，縣府也會全力協助。

許淑華表示，前排住宅後方私人設置擋土牆，這次土石流災情未發揮功能，參考土木技師專業意見，需將擋土牆退縮並做好排水，地主也盼從源頭改善，取得民眾共識及地主同意後，將儘快發包設計、施作。

許淑華說，南投縣多為山坡地，近年中央治水預算多為區域排水，而多山的南投縣土石崩塌很容易隨雨水沖入民宅，因此南投需要治山防洪，從源頭整治，希望中央從源頭治理、維護坡地安全，減少土石流發生風險，縣府也會與中央一起做好坡地治理工作。

埔里 許淑華

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