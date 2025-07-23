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彰化卸貨、殘障車位勿誤停 被拖吊1500元起跳 民眾哭哭

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林有民眾因誤停卸貨車位，而被拖吊，公所及警方提醒民眾卸貨車位收費標準和一般車位相同，但若誤停依法可罰款和拖吊。記者林宛諭／攝影
員林有民眾因誤停卸貨車位，而被拖吊，公所及警方提醒民眾卸貨車位收費標準和一般車位相同，但若誤停依法可罰款和拖吊。記者林宛諭／攝影

彰化縣共有5鄉鎮約3500個路邊停車格，最近有員林市民誤停市區卸貨車位，車子被拖吊相當不平，彰化縣政府交通處表示，全縣路邊收費停車位目前共有13個卸貨車位、102個身障、婦幼車位，提醒民眾不要誤停，否則若被拖吊，拖吊費及罰鍰至少1500元起跳，得不償失。

員林市最近有民眾誤停林森路美廉社前卸貨車位，車子被拖吊，民眾上網抱怨說停車格地板字很小、夜間沒看清楚，根本不知那是卸貨停車格，而且看地上所留的車號，應該至少被拖走5輛車了，實在很不平。

也有民眾哀怨留言說，有天晚間也是沒看清楚，停到身障車位，隔天才發現車子被拖走了，地上劃了輪椅圖樣，他也是沒發現一旁有身障停車格路牌說明，一樣哭哭花錢消災。

員林市公所農經課長黃吉城表示，員林市路邊收費停車位有1207個，全市共有身障者車位32個、卸貨車位4個，卸貨車位通常是超市、超商等店家有需求透過當地里長等反映，公所才設置，員林市4個卸貨停車格位置及編號分別在林森路美廉社前145、中山路萊爾富前005、員東路省錢超市前131、員東路全方位前137，和一般停車一樣每小時也是收費20元。

彰化縣府交通處交通管理科長施昱有表示，全縣共有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮、北斗鎮設路邊收費停車格約3500個，其中身障停車格有100個、婦幼停車格2個，13個卸貨車格是依地方需求由各公所設置。

施昱有說，目前身障車位前二小時半價，但需出示身障證明， 也有身障朋友反映身障車位太少，縣府已研擬設籍彰化縣的身障朋友約1萬6千人只要憑證可在5鄉鎮一般停車格也享有優惠，目前已開始進行各公所系統連線，近期可上線。

彰化縣警局交通隊副隊長葉柏志表示，依道路交通管理處罰條例56條規定，民眾若違規停車可處罰緩600到1200元，依法被拖吊後去領車時還需繳拖吊費800及保管費一天100元起跳，卸貨停車格依規定只能停貨車，而且也不能佔用過久，民眾要小心勿觸法而被拖吊。

員林有民眾因誤停卸貨車位，而被拖吊，公所及警方提醒民眾卸貨車位收費標準和一般車位相同，但若誤停依法可罰款和拖吊。記者林宛諭／攝影
員林有民眾因誤停卸貨車位，而被拖吊，公所及警方提醒民眾卸貨車位收費標準和一般車位相同，但若誤停依法可罰款和拖吊。記者林宛諭／攝影

車位 身障者

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