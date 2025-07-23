保障長者、幼兒健康 彰化縣輔導敏弱場所申請室內空氣品質標章

為維護幼童、長者等敏弱族群身體健康，彰化縣政府積極輔導以幼兒園、托嬰中心、產後護理之家、社福機構等場所，取得「室內空氣品質自主管理標章」，目前全縣已有97處公私場所取得標章，環保局歡迎相關場所申請標章外，也呼籲民眾選擇有標章的場所。

環保局指出，幼童、長者等敏弱民眾每天約有80~90%時間處於室內環境，室內空氣中的二氧化碳、懸浮微粒（PM2.5）、甲醛或揮發性有機物等汙染物，將可能引發呼吸道疾病、過敏反應，甚至影響兒童發展及長者健康，為了保護患有疾病或是失能、長期臥床等敏弱長者的身體健康，相關敏弱場所有必要加強把關室內空氣品質，由環保局輔導申請取得「室內空氣品質自主管理標章」。

環保局表示，標章適用申請對象為大型公眾、民眾出入頻繁及敏弱族群等19種類型場所，包括大專院校、圖書館、博物館/美術館、醫療機構、社會福利機構、政府機關辦公場所、鐵路車站等，標章期限二到三年，不過，彰化縣宣導此一標章制度已二、三年，但相關場所申請不多。

直到去年起，結合衛生福利部針對社福機構評核獎勵機制，優先輔導彰化縣49處社福機構強化室內空品自主管理並取得標章，相較於2023年成長超過2倍，另為保障並強化新生兒及產婦的健康照護，已輔導縣內75%的產後護理之家取得標章，目前彰化縣轄內已有97處公私場所取得標章，其中69處場所取得「優良級」標章、28處取得「良好級」標章。

環保局表示，未來將持續以幼兒園、托嬰中心、產後護理之家、社福機構等列為優先輔導取得標章對象，為鼓勵各類場所順利取得標章，已提供免費諮詢與專業輔導服務，欲申請標章的場所可委託環境部認可的檢驗機構，檢測室內空氣品質，後續依檢測結果並檢附相關文件申請標章。