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彰化營埔福德宮土地恐被拍賣 估黃金商業地須3千萬才買得回

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美營埔福德宮香火鼎盛，但近日傳出宮廟所在的土地屆齡地籍清理的階段，土地可能被法拍。記者林敬家／攝影
彰化和美營埔福德宮香火鼎盛，但近日傳出宮廟所在的土地屆齡地籍清理的階段，土地可能被法拍。記者林敬家／攝影

彰化和美營埔福德宮香火鼎盛，但近日傳出宮廟所在的土地屆齡地籍清理的階段，土地可能被法拍，消息一出許多信眾前來關心、捐款，就怕土地公流離失所，由於這塊土地為商業黃金用地，又是馬路三角間，宮廟評估，以目前市價評估至少要募得3千萬才能將土地買回。

營埔福德宮理事長林育湘說，營埔福德宮過去申請法人合法管理，土地過去建廟後依程序延展下來，但目前也面臨屆齡地清，土地可能會被拍賣，已被通知7月28日地政等單位會到現場會勘，丈量計算坪數，之後可能就會設計起標日期。

因土地位在和美市區，為黃金地段，已傳出有人向公部門申請標售，想要投標土地，林育湘說，土地有49坪，每坪市價約35萬，宮廟若要買回，預估至少需要募款3千萬。

營埔福德宮理事長林育湘說，1922年因信眾捐地，一開始組成土地公會，土地謄本都是由爐主帶著走，當時謄本上登記土地所有人就是「福德爺」，後來也有代理人，1975年曾有管理人的後代將管理人變更為自己名字，想買賣土地圖利，卻無法等逞，他將印鑑證明全丟棄，當時土地公也被請到其他私人宮廟寄放，流浪了快50年。

直到2009年當時里長發起募款蓋廟，邊蓋邊募款，2013年完工，後來林育湘接手管理後，申請社團法人合法管理。林育湘表示，福德爺過去歷經波折，這一次號召信眾捐款，不要讓福德爺又沒有家。

彰化和美營埔福德宮香火鼎盛，但近日傳出宮廟所在的土地屆齡地籍清理的階段，宮廟積極募款。記者林敬家／攝影
彰化和美營埔福德宮香火鼎盛，但近日傳出宮廟所在的土地屆齡地籍清理的階段，宮廟積極募款。記者林敬家／攝影

募款 黃金 土地公

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