超美！南投國姓種瓜坑溪成功復野 連奪工程2大獎

南投國姓種瓜坑溪早年採混凝土護岸及固床工，阻礙生物通行，經農村水保署南投分署與學者合作復野，打除舊有水泥結構物，改以砌石護坡及木樁石梁固床工，友善生態，也暢通河道找回河川生命力，今年先後獲得全國工程兩項大獎肯定。

中興大學生命科學系教授夫妻檔許秋容和Peter Leith Chesson為親近自然於國姓北山村購屋，有感於住家旁的野溪護岸及固床工年久失修，既有水泥結構物更成為水中生物難以跨越的障礙，也阻絕了兩岸動物及居民通行，盼恢復溪流生態。

農村發展及水土保持署南投分署獲悉後與其交流合作，經評估，種瓜坑溪溪床坡度平緩，且周邊土地無經濟作物，已不需要如此高強度的構造物存在，因此摒棄傳統修復工法，將既有護岸及固床工打除，以還地於河為中心展開野溪復育工程。

該分署表示，將高堤打除改以緩坡化且生態友善的砌石護坡來連結水陸域，再以木樁石梁固床工取代使用混凝土，暢通河道縱向及橫向廊道，不論是兩岸或水中生物都能通行，也營造了天然深潭及淺瀨等多樣化水域棲地，提供魚類棲息場域。

此外，野溪復育更考量自然環境調適策略，再將既有護岸打除後，進一步規畫水砂溢淹空間，增加水源涵養、拓寬斷面等減緩流速改善沖刷，降低下游洪峰流量；同時補植樹木營造林相棲地，達成藏水、保土等效益，以提升山坡地環境韌性。