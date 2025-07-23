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超美！南投國姓種瓜坑溪成功復野 連奪工程2大獎
南投國姓種瓜坑溪早年採混凝土護岸及固床工，阻礙生物通行，經農村水保署南投分署與學者合作復野，打除舊有水泥結構物，改以砌石護坡及木樁石梁固床工，友善生態，也暢通河道找回河川生命力，今年先後獲得全國工程兩項大獎肯定。
中興大學生命科學系教授夫妻檔許秋容和Peter Leith Chesson為親近自然於國姓北山村購屋，有感於住家旁的野溪護岸及固床工年久失修，既有水泥結構物更成為水中生物難以跨越的障礙，也阻絕了兩岸動物及居民通行，盼恢復溪流生態。
農村發展及水土保持署南投分署獲悉後與其交流合作，經評估，種瓜坑溪溪床坡度平緩，且周邊土地無經濟作物，已不需要如此高強度的構造物存在，因此摒棄傳統修復工法，將既有護岸及固床工打除，以還地於河為中心展開野溪復育工程。
該分署表示，將高堤打除改以緩坡化且生態友善的砌石護坡來連結水陸域，再以木樁石梁固床工取代使用混凝土，暢通河道縱向及橫向廊道，不論是兩岸或水中生物都能通行，也營造了天然深潭及淺瀨等多樣化水域棲地，提供魚類棲息場域。
此外，野溪復育更考量自然環境調適策略，再將既有護岸打除後，進一步規畫水砂溢淹空間，增加水源涵養、拓寬斷面等減緩流速改善沖刷，降低下游洪峰流量；同時補植樹木營造林相棲地，達成藏水、保土等效益，以提升山坡地環境韌性。
而因種瓜坑野溪復育工程也屏除傳統混凝土護岸，改採符合自然解方與生態友善的整治工法，營造出深潭淺瀨、復野於溪與韌性治洪兼具的生態環境，找回河川生命力，繼今年初獲公共工程金質獎後，本月再獲優良農業建設工程獎特優肯定。
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