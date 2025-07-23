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南投市最大髒亂點變身交通轉運樞紐 轉運旅宿商場一次到位

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台汽南投站曾是南投市區最大髒亂點，將透過BOT方式邀民間投資，開發為交通轉運中心。圖／南投縣政府提供
台汽南投站曾是南投市區最大髒亂點，將透過BOT方式邀民間投資，開發為交通轉運中心。圖／南投縣政府提供

荒廢十多年的台汽南投舊站終於將脫胎換骨，南投縣政府參與財政部民間參與公共建設招商大會，「南投市轉運站新建營運移轉案」將透過BOT方式邀民間投資，打造多功能轉運服務中心，總投資金額超過10億元，預計今年底公告招商。

南投市復興路與三和三路口，曾是台汽南投站所在，地主以2億元取得近2000坪土地，縣府爭取合作開發新站，但地主堅持設置商店街，僅願釋出部分空間作為車站使用，雙方談不攏，導致土地荒廢十餘年，成為市區最大髒亂點與治安死角，長年為地方所詬病。

縣府決定另起爐灶，啟動BOT模式推動全新轉運站開發。基地位於家樂福與南投縣政府附近，屬都市計畫區車站用地，已具備立即開發條件，將設置10席以上客運月台、百席以上停車位，並導入商業設施、商務旅館及多功能視聽空間。

轉運站以大眾運輸導向開發為主軸，結合交通、住宿、商場三大機能，打造南投市首座複合式轉運中心。縣府指出，營運將以綠建築設計與智慧交通系統，設置旅遊資訊站、行李寄放、自行車租賃與電動車充電站，提供旅客一站式服務。

商業設施部分，將設置多功能視聽空間，支援簡報、講座、教育培訓等活動，並引進品牌商務旅館與連鎖商場，創造就業機會，帶動地方經濟。

縣府表示，南投轉運站符合促參法重大公共建設認定，容積率預計透過都市計畫放寬至250%，對旅宿、交通營運、金融業者具高度吸引力，招商期程預計今年底公告、明年上半年完成簽約。

南投近年跨區通勤人數穩定成長，2023年日月潭吸引660萬遊客，溪頭與杉林溪合計近300萬人次，觀光旅次突破千萬。縣府希望藉由南投轉運站，讓昔日髒亂點變身交通轉運樞紐，開創南投交通與觀光發展。

台汽南投站曾是南投市區最大髒亂點，將透過BOT方式邀民間投資，開發為交通轉運中心。圖／南投縣政府提供
台汽南投站曾是南投市區最大髒亂點，將透過BOT方式邀民間投資，開發為交通轉運中心。圖／南投縣政府提供
台汽南投站曾是南投市區最大髒亂點，將透過BOT方式邀民間投資，開發為交通轉運中心。圖／南投縣政府提供
台汽南投站曾是南投市區最大髒亂點，將透過BOT方式邀民間投資，開發為交通轉運中心。圖／南投縣政府提供

南投縣 綠建築 都市計畫

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