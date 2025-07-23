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彰化縣97場所取得室內空品標章 盼守護敏感族群

中央社／ 彰化23日電

彰化縣政府為守護敏感族群健康，推動19類場所取得「室內空氣品質自主管理標章」，目前縣內已有97處公私場所取得標章，將持續以托嬰中心、幼兒園等列優先輔導對象。

彰化縣環境保護局今天發布新聞稿表示，室內空氣的二氧化碳、懸浮微粒（PM2.5）、甲醛或揮發性有機物（VOCs）等污染物，可能引發呼吸道疾病、過敏反應，甚至影響兒童發展及長者健康。

縣府去年起結合衛生福利部，針對社福機構評核獎勵機制，輔導縣內49處社福機構強化室內空品自主管理並取得標章，目前彰化縣已有97處公私場所取得標章，69處場所獲優良級、28處取得良好級。

其中，環保局提及，為保障並強化新生兒與產婦健康照護，縣內75%產後護理之家已取得標章，未來將持續以幼兒園、托嬰中心、產後護理之家、社福機構等，列為優先輔導取得標章對象。

環保局指出，標章適用申請對象為19種類型場所，包括大專院校、圖書館、博物館與美術館、醫療機構、社會福利機構、政府機關辦公場所、鐵路車站、航空站、大眾捷運系統車站、金融機構營業場所、表演廳、展覽室、電影院、視聽歌唱業場所、商場、運動健身場所、幼兒園、托嬰中心及產後護理機構。

環保局表示，針對場所特性有不同管制項目，例如有烹飪行為的場所管制項目為一氧化碳、二氧化碳、甲醛、PM10；針對敏感族群出入場所管制項目除二氧化碳、甲醛、PM10外，也將細菌列入管制。

彰化縣有意願申請標章者，可主動向環保局聯繫，民眾也可至環境部「室內空氣品質資訊網」，查詢已取得標章認證場所。

社福 環保局

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