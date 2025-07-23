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斥資1億1382萬！台中龍井四箴國中新建體育館今動土

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區四箴國中學生、師長和居民等喜迎學校體育館新建工程動土。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區四箴國中學生、師長和居民等喜迎學校體育館新建工程動土。記者趙容萱／攝影

台中市龍井區四箴國中體育館設施設備老舊，使用上有安全疑慮，經民代、居民爭取下，市府積極向中央爭取經費，並自籌經費促成拆除重建，共斥資1億1382萬6000元，新建體育館，今天動土，預計2027年8月完工。

市長盧秀燕在致詞時說，她上任以來，堅持辦好教育讓台中更好，台中市教育預算占市府總預算比最高，為了孩子們上課的安全，台中市2020年至今年，共計投入約30億元，協助21校、27棟校舍改建，讓孩子們在安全的環境裡讀書，讓師長及家長都放心。

盧秀燕指出，改建老舊校舍的腳步積極進行中，后綜高中國中部老舊校舍在前年底率先動土改建，去年10月至今大雅區大明國小、豐原區豐田國小及霧峰區光正國小、日南國中、豐東國中、清水區清水國小及北屯區新興國小老舊校舍改建動土，接著今天四箴國中體育館改建動土。

教育局長蔣偉民說，盧市長重視教育，這些年市府投入最多的經費在教育的軟硬體建設上，給孩子們更好的教育環境；四箴國中原體育館設施設備老舊，有使用安全上的疑慮，市府積極向中央爭取經費，也自籌經費促成拆除重建工作，重建工程經費1億1382萬6000元為一般性補助款由市府編列預算執行。

蔣偉民指出，四箴國中體育館建築立面設計語彙為「使建築『像山一樣存在』」，建築師設計靈感來自大肚山稜線的自然起伏，象徵知識與文化的成長歷程，四箴國中與社區和諧共生，使體育館成為校園地標，也與環境地貌自然銜接，並創造具在地特色的空間場域。

四箴國中校長林瓊惠表示，感謝各級長官的支持、地方人士的關心、各級民意代表的協助，讓學校體育館拆除重建工程得以順利進行，期許工程順利完成，也期待新建體育館為四箴國中注入全新生命活力，提供優質良好的學習環境。

台中市龍井區四箴國中學生、師長和居民等喜迎學校體育館新建工程動土。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區四箴國中學生、師長和居民等喜迎學校體育館新建工程動土。記者趙容萱／攝影

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