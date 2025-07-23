台中女踢到棄誌燈桿縫11針…綠批盧無心市政　市府：非工程桿件

台中陳姓女子昨晚在人行道撞到1根棄置燈桿受傷，小腿縫了11針。民進黨團批評，該處是市府工程，卻棄置燈桿讓市民受傷，市府螺絲鬆了，市長盧秀燕還要請假3天反罷免，無心市政。市府回應，該燈桿非工程桿件，已報警追查是誰棄置。

受傷的陳小姐說，她每天晚上吃飽飯會出門運動，昨晚趁著沒下雨出門，經過松竹五路、旱溪東路的海天橋上，走著走著突然撞到鋒銳的障礙物，一看是1根棄置燈桿，趕緊回家換交通工具掛急診，縫了11針，目前還在觀察期；今天上午承包商致電，卻說該燈桿不是他們的。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，該處正在施作旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善工程，卻將燈桿棄置在人行道上，還沒有任何警示或圍籬，在燈光昏暗時容易傷及行人；市府對待工程安全敷衍，今年5月黨團也曾踢爆大安海水浴場有板模鐵釘撒在積水區，才2個月再次發生意外。

民進黨議員張玉嬿、李天生、曾朝榮、陳淑華、江肇國、謝家宜、陳雅惠抨擊，這是徹頭徹尾的行政怠惰，棄市民安全福祉於不顧，然而盧秀燕今天下午開始卻要請假3天，替子弟兵反罷免，口口聲聲說不談政治，實際上滿是政治算計，根本無心市政，呼籲盧趕快回到市府，不要被罷免沖昏頭了。

建設局回應，經過現場勘查，被棄置的燈桿尺寸、樣式與底板接合方式都和建設局工程桿件完全不同，初步研判不是建設局工程的路燈、交通號誌或標誌設施；為避免再有民眾受傷，已要求施工單位加強巡查，留意是否有遭人隨意棄置的物件，也慰問傷者並提供後續協助。

警察局表示，昨晚接獲建設局通報，已受理案件，調閱周邊監視器畫面，追查究竟是誰棄置該燈桿，也會持續與各單位保持聯繫，共同釐清物件來源與責任歸屬。環保局指出，隨意棄置工程物料，可以依「廢棄物清理法」處以6000元罰鍰。