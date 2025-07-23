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中捷G6站27層共構大樓動土 預計2030年完工 啟動北屯區軌道新經濟

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今舉辦開工動土典禮。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今舉辦開工動土典禮。記者黃寅／攝影

台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今舉辦開工動土典禮，主持典禮的市府秘書長黃崇典說，未來此站有捷運紅線交叉，和綠線的市政府站成為台中捷運的雙十字軸，並有超過台中市半數人口以上會行經此站，因此將興建結合商場、集合住宅功能的地上27層、地下5層複合式大樓，預計2030年初完工，絕對會是帶動此地區發展的重要指標，啟動北屯區軌道經濟新篇章。

台中市捷運工程局說，此案由市府與中華郵政股份有限公司合作，並由集順生活科技股份有限公司及日勝生活科技股份有限公司共同投資，總投資金額逾17億元。捷運工程局長蘇瑞文、日勝生活科技公司董事長林榮顯、集順生活科技公司董事長劉垚凱，以及多位地方人士都共同出席。

黃崇典說，捷運綠線在規畫初期即導入公共運輸導向發展（TOD）理念，透過捷運土地共構開發機制，引導都市計畫與交通節點整合發展，不僅強化公共運輸使用率，也提升土地使用效能。本案由市府提供土地，中華郵政以原地主身分參與開發，並由民間建設團隊投入資金與規畫設計，是落實「公私協力、資源共享、三方共贏」的具體實例。

他說，文心崇德站基地位於文心路四段與崇德路二段交叉口，鄰近北屯、潭子及豐原區交界樞紐，商業活動與居住機能發達，未來預計與捷運紅線交會，串聯一中商圈、洲際購物中心、潭雅神綠園道等重要節點。完工後將有效帶動區域產業發展、創造就業機會、提升捷運運量，進一步促進捷運永續營運。

捷運工程局長蘇瑞文表示，本案建物係以文心崇德站既有的三層樓高捷運出入口結構為基礎辦理共構開發，施工期間捷運仍維持正常營運，工程面臨極高挑戰。為此，台中捷運公司、投資人及市府三方建立緊密協調機制，落實安全監管與品質控管，確保施工對捷運運行不構成影響。未來市府將持續秉持「安全第一、品質優先」原則，確保市民搭乘安全與工程品質兼顧，穩健推進建設進度。

林榮顯說，大台中正邁向大捷運時代，其中文心崇德本站是紅、綠兩線重要的轉乘中心，日勝生將在此打造「到站及到家」的生活場景，導入智慧建築、綠建築、低碳建築和耐震建築四大標章，落實日勝生「永續綠生活」的願景。

台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，地方人士齊參與。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，地方人士齊參與。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，市府秘書長黃崇典（右）與日勝生活科技公司董事長林榮顯共同祈福。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，市府秘書長黃崇典（右）與日勝生活科技公司董事長林榮顯共同祈福。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，地方人士齊參與。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，地方人士齊參與。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，將興建結合商場、集合住宅功能的地上27層、地下5層複合式大樓，預計2030年初完工。記者黃寅／攝影
台中捷運綠線文心崇德站（G6）土地開發共構大樓今動土，將興建結合商場、集合住宅功能的地上27層、地下5層複合式大樓，預計2030年初完工。記者黃寅／攝影

日勝生 碳建築 台中捷運

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