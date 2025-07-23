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重劃區發大財？台中北屯這「里」5年所得飆7成 躍升百萬里

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中14期重劃區內的台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供
台中14期重劃區內的台中巨蛋6月底完成土方開挖作業，正式進入主體結構工程階段。圖／台中市政府提供

重劃區推升居民入榜「百萬里」？財政部最新所得資料顯示，台中各里五年來的平均所得增幅，前五名有4里周邊有重劃區，其中又以北屯區四民里2023年平均所得突破百萬元，較2019年大增75.4%，增幅為全市之冠。

台灣房屋根據財政部所得資料統計，西屯區龍潭里，平均所得五年來從91.1萬元增至154.8萬元，增幅69.9%，居第二；季軍為北屯區舊社里，五年來增幅64%；西區公舘里、烏日湖日里也雙雙以逾4成的增幅擠進前五名榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台中平均所得破百萬的里，2019年僅23個，到了2023年達60個，新進的「百萬里」，多半與重劃區開發有關。

陳定中說明，平均所得增幅最高的北屯區四民里坐落14期、11期之間；亞軍西屯區龍潭里轄區包括享有「米其林商圈」美譽的單元二北側；季軍北屯舊社里更有捷運總站特區、單元12雙重劃區加持；第五名的烏日區湖日里地跨舊市區與高鐵特區，僅第四名的西區公舘里，屬於是無重劃區議題的成熟市區，重劃區儼然成了推升所得的特效藥。

台中14期的台中巨蛋歷經「孵蛋」19年，重大進展再突破，今年6月底順利完成土方開挖作業，邁向歷史性里程碑，正式進入主體結構工程階段，力拚2030年完工。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，重劃區公建題材豐富，不動產增值速度快，居民出售不動產後，不僅財產交易所得大幅增加，售屋款暫存入銀行，也拉升利息所得；加上成熟精華區七期、11期供需飽和，比鄰的新興重劃區14期和單元二，吸引不少外溢的高收入民眾，拉高重劃區所在的里居民平均所得，稱霸里平均所得增幅排行榜。

台中市平均所得增幅前五大。圖／台灣房屋提供
台中市平均所得增幅前五大。圖／台灣房屋提供
台中14期重劃區內的台中巨蛋正式進入主體結構工程階段，圖為台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供
台中14期重劃區內的台中巨蛋正式進入主體結構工程階段，圖為台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供

萬里 房屋 重劃區

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