重劃區發大財？台中北屯這「里」5年所得飆7成 躍升百萬里

重劃區推升居民入榜「百萬里」？財政部最新所得資料顯示，台中各里五年來的平均所得增幅，前五名有4里周邊有重劃區，其中又以北屯區四民里2023年平均所得突破百萬元，較2019年大增75.4%，增幅為全市之冠。

台灣房屋根據財政部所得資料統計，西屯區龍潭里，平均所得五年來從91.1萬元增至154.8萬元，增幅69.9%，居第二；季軍為北屯區舊社里，五年來增幅64%；西區公舘里、烏日湖日里也雙雙以逾4成的增幅擠進前五名榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台中平均所得破百萬的里，2019年僅23個，到了2023年達60個，新進的「百萬里」，多半與重劃區開發有關。

陳定中說明，平均所得增幅最高的北屯區四民里坐落14期、11期之間；亞軍西屯區龍潭里轄區包括享有「米其林商圈」美譽的單元二北側；季軍北屯舊社里更有捷運總站特區、單元12雙重劃區加持；第五名的烏日區湖日里地跨舊市區與高鐵特區，僅第四名的西區公舘里，屬於是無重劃區議題的成熟市區，重劃區儼然成了推升所得的特效藥。

台中14期的台中巨蛋歷經「孵蛋」19年，重大進展再突破，今年6月底順利完成土方開挖作業，邁向歷史性里程碑，正式進入主體結構工程階段，力拚2030年完工。