台中黎明重劃案 更一審重新認定沒收土地

已故前立委楊文欣涉入台中市黎明自辦市地重劃案，遭控利用人頭地主虛增拆遷補償費及公共設施工程費，藉此取得大量抵費地；更一審昨宣判，8854坪土地為犯罪所得，依法宣告沒收，估計市值約70億元。中市府表示，尊重判決結果，已強化監督機制，避免類似人頭地主爭議再發生。

檢調查出，傅宗道具都市計畫專業，應楊文欣之邀投資富有土地開發公司，引進長億集團資金及人力，成立富有公司經營決策會。

檢方指出，富有公司藉由借名登記方式，安插467名人頭地主，每人名下土地面積僅A4紙大小，卻占全區2619名地主18%，影響會員大會重大決議，藉此操控重劃利益分配。

檢方調查，楊等人指示公司員工向親友不實開立領據，虛報地上物拆遷補償費2.3億元，另委託不知情建築師事務所製作3份不實預算書，將公共設施工程費用虛增10.9億元，合計虛增13.3億元，富有公司據此取得大筆抵費地。

本案2021年一審宣判，認定楊文欣等12人涉犯刑法背信罪、偽造文書罪，分別判處5月至5年6月不等刑期，並認定富有取得土地9150坪屬於犯罪所得，依法沒收。

二審於2023年5月改判楊文欣4年10月徒刑，維持沒收9150坪土地認定，依當年市價每坪80萬元，總市值高達73億元。但最高法院認為，二審對於土地沒收部分的判決理由矛盾且理由不備，裁定發回更審。

更一審昨宣判，撤銷原判決，認定第一審原先沒收土地面積3萬248.32平方公尺、約9150坪，但未扣除富有已匯回黎明重劃會的2.3億餘元，以每坪78.2萬元計算，核為295.61坪，換977.22平方公尺，經扣除後為29271.1平方公尺、8854坪，宣告沒收，仍可上訴。