聽新聞
0:00 / 0:00

中市風光重啟演奏廳 舊水管滲水惹議

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
豐原葫蘆墩文化中心演奏廳斥資5400萬元整修，19日剛重新啟用，隔天因大雨造成水管爆管，天花板滲水，又閉館整修。記者游振昇／攝影
豐原葫蘆墩文化中心演奏廳斥資5400萬元整修，19日剛重新啟用，隔天因大雨造成水管爆管，天花板滲水，又閉館整修。記者游振昇／攝影

台中市豐原區葫蘆墩文化中心演奏廳剛斥資5400萬元整修，19日風光啟用，隔天卻傳屋頂水管爆裂，室內天花板滲水，緊急閉館。議員與民眾說，場館整修啟用不到24小時即出狀況，質疑施工有問題。中市文化局回應，整修工程為耐震補強與空調系統汰換，強降雨導致舊水管爆裂，預計8月2日重新啟用。

葫蘆墩文化中心啟用逾40年，歷經921大地震，建物老舊；文化局去年編列5400萬元整修，包含耐震補強工程、空調汰換、廁所與觀眾動線更新等。19日重新開幕後，20日晚間舉行「愛在科技園區」音樂會。

這場葫蘆墩演奏廳整修後的首場大型活動，吸引不少人參加，但當天大雨後，造成內部天花板滲水，不少觀眾發現，驚訝說「剛整修完，竟這麼不堪一擊」。

當天還發生超發入場券爭議，現場僅800個座位，卻發出逾2000張票，還取消對號入座，導致大批民眾排隊撲空，拿著票卻無法入場。主辦單位經發局表示，將再改進。

21日有學校安排在演奏廳舉辦成果發表會，結果臨時被通知因演奏廳「狀況嚴重」無法使用，活動被迫改場地。有家長直言：「花那麼多錢整修的場館，竟然撐不到一天？」

民進黨市議員謝志忠質疑，豐原當天降雨雖大，但仍屬可預期範圍，「這樣的工程品質，根本禁不起考驗」，市府應先對整修工品質與驗收全面調查，向市民說明是否有疏失或瑕疵。

國民黨市議員邱愛珊表示，動用大筆預算補強結構，應一併巡查屋頂與排水管線等設施，避免「頭痛醫頭」，整修治標不治本，浪費公共資源，並失去市民信任。

中市文化局、葫蘆墩文化中心回應，整修工程重點為耐震補強與空調系統汰換，屋頂管線並非全面更換，20日瞬間強降雨，導致舊水管爆裂滲水，並非結構瑕疵；演奏廳目前已閉館搶修，將全面檢視與改善，預定8月2日重新啟用。

延伸閱讀

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳剛重啟就漏水 緊急封館搶修

水管遷移和破管等因素 台中市這兩區明起部分住宅停水 最多達五天

澎湖縣文化局合唱團 赴義大利參賽奪金

台積電嘉義廠發生意外…女工遭300公斤冷水管砸中頭 傷重搶救不治

相關新聞

台中鍋烤節投票數創新高 8月1日抽出4組韓國來回機票

2025台中鍋烤節開跑一周，經濟發展局今天說，已超過100萬張投票數。局長張峯源表示，為感謝大家踴躍參與，駐台北韓國代表...

中市風光重啟演奏廳 舊水管滲水惹議

台中市豐原區葫蘆墩文化中心演奏廳剛斥資5400萬元整修，19日風光啟用，隔天卻傳屋頂水管爆裂，室內天花板滲水，緊急閉館。...

台中黎明重劃案 更一審重新認定沒收土地

已故前立委楊文欣涉入台中市黎明自辦市地重劃案，遭控利用人頭地主虛增拆遷補償費及公共設施工程費，藉此取得大量抵費地；更一審...

影／畫面曝光...南投爆發土石流 民宅半層樓直接消失

連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，縣府、公所及水保單位今會勘，研判上方坡...

大葉大學及彰濱均將畫設「空氣品質維護區」 違規最高罰6萬元

彰化縣政府為確保空氣品質，在特定區域畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入，目前全縣已有彰濱秀傳醫院周邊區域、員林基...

彰化和美、鹿港兩藝師身懷絕技不吝傳授 被認定傳統文資保存者

彰化縣和美穎川陳穎派傳人陳文俊由地仗工程，一路到彩繪工程獨立且完整施作的彩繪匠師，而鹿港大木作藝師黃彥霖多方習藝，掌握木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。