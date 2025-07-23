中市風光重啟演奏廳 舊水管滲水惹議

台中市豐原區葫蘆墩文化中心演奏廳剛斥資5400萬元整修，19日風光啟用，隔天卻傳屋頂水管爆裂，室內天花板滲水，緊急閉館。議員與民眾說，場館整修啟用不到24小時即出狀況，質疑施工有問題。中市文化局回應，整修工程為耐震補強與空調系統汰換，強降雨導致舊水管爆裂，預計8月2日重新啟用。

葫蘆墩文化中心啟用逾40年，歷經921大地震，建物老舊；文化局去年編列5400萬元整修，包含耐震補強工程、空調汰換、廁所與觀眾動線更新等。19日重新開幕後，20日晚間舉行「愛在科技園區」音樂會。

這場葫蘆墩演奏廳整修後的首場大型活動，吸引不少人參加，但當天大雨後，造成內部天花板滲水，不少觀眾發現，驚訝說「剛整修完，竟這麼不堪一擊」。

當天還發生超發入場券爭議，現場僅800個座位，卻發出逾2000張票，還取消對號入座，導致大批民眾排隊撲空，拿著票卻無法入場。主辦單位經發局表示，將再改進。

21日有學校安排在演奏廳舉辦成果發表會，結果臨時被通知因演奏廳「狀況嚴重」無法使用，活動被迫改場地。有家長直言：「花那麼多錢整修的場館，竟然撐不到一天？」

民進黨市議員謝志忠質疑，豐原當天降雨雖大，但仍屬可預期範圍，「這樣的工程品質，根本禁不起考驗」，市府應先對整修工品質與驗收全面調查，向市民說明是否有疏失或瑕疵。

國民黨市議員邱愛珊表示，動用大筆預算補強結構，應一併巡查屋頂與排水管線等設施，避免「頭痛醫頭」，整修治標不治本，浪費公共資源，並失去市民信任。

中市文化局、葫蘆墩文化中心回應，整修工程重點為耐震補強與空調系統汰換，屋頂管線並非全面更換，20日瞬間強降雨，導致舊水管爆裂滲水，並非結構瑕疵；演奏廳目前已閉館搶修，將全面檢視與改善，預定8月2日重新啟用。