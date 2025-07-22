日月潭首度推動穆斯林友善旅遊環境 共創國際觀光商機

為因應全球超過19億穆斯林人口所帶來的龐大觀光潛力，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日月潭管理處），22日於交通部觀光署旅遊服務中心舉辦「113-114年日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫」成果發表會，展現首年推動成果。

日月潭管理處長柯建興表示，日月潭一直是深受國內外旅客喜愛的熱門觀光景點，不僅擁有優美的湖光山色，還有豐富的在地產業資源及多樣的觀光設施，如環湖自行車道、纜車，每年舉辦的泳渡活動及櫻花季，也吸引眾多國內外旅客造訪。隨著全球穆斯林旅遊市場迅速成長，日月潭管理處從去年推動穆斯林友善環境建置計畫，協助在地業者打造符合穆斯林信仰需求的設施與服務，讓旅客來到日月潭，在食、宿、遊、購等面向皆能感到便利且安心。透過本次輔導與驗證，不僅加強業者對穆斯林文化的認知，也強化日月潭穆斯林友善環境建置，進而提升國際旅遊形象，並為地方產業開啟拓展穆斯林市場的新契機。

「113-114年日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫」自113年10月正式啟動，共輔導20家業者通過穆斯林友善驗證，涵蓋6家餐廳、5家旅宿、7個祈禱室設置，以及友善商店、體驗活動場域、Halal產品，共完成24項驗證，展現日月潭在接待國際穆斯林旅客的豐富潛力。此次參與的業者主要集中於日月潭周邊的埔里、魚池與水里三個鄉鎮，透過旅遊交通動線串聯與行程整合，初步建立兼具地方特色與友善接待的旅遊行程。未來亦期待更多鄰近鄉鎮業者加入穆斯林驗證行列，擴展整體穆斯林觀光圈的友善服務範圍。

除驗證輔導外，本計畫亦辦理業者教育訓練課程及觀摩參訪活動，協助業者了解穆斯林旅客的宗教文化禁忌與接待服務需求，並實際帶領業者走訪穆斯林友善據點，從旅客角度出發，改善穆斯林友善環境設置，提升日月潭整體接待力。同時製作雙語版旅遊資訊及遊程電子文宣，透過四條推薦遊程，串聯在地友善景點與設施，有助於台灣入境旅行社及穆斯林旅客在行程規劃上更加便利，也為台灣的國際觀光景點增加友善環境服務接待的正面形象，相關成果透過本次發表會集中展示，促進業者之間的經驗交流與合作契機。

日月潭管理處表示，未來將持續推動穆斯林友善環境建置計畫，擴大輔導規模與涵蓋區域，結合更多在地業者資源，共同打造兼具地方特色與國際競爭力的穆斯林友善旅遊圈，讓日月潭不僅是自然與人文的代表景點，更成為穆斯林旅客安心旅遊的首選目的地。