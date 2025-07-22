聽新聞
0:00 / 0:00
台中鍋烤節投票數創新高 8月1日抽出4組韓國來回機票
2025台中鍋烤節開跑一周，經濟發展局今天說，已超過100萬張投票數。局長張峯源表示，為感謝大家踴躍參與，駐台北韓國代表部崔鳳圭代理代表將攜手大韓航空總經理徐旼廷，8月1日抽出4組韓國來回機票，邀幸運者來趟韓國旅遊。另外，29日起還會周周抽出鍋烤萬元券，提醒民眾每天投票，越早投、投越多，中獎機會越高。
張峯源說，今年台中鍋烤節活動在韓國、泰國、印度、義大利四國駐台代表加持下，吸引廣大店家、民眾熱情參與，讓票選活動在短時間內即突破百萬次，單日更創下超過19萬投票數的歷史新高，熱度持續攀升。活動將持續多元深化台中作為「美食之都」的品牌形象，歡迎全國民眾踴躍參加，共享台中鍋烤的美味與樂趣。
經發局說，除票選活動，即日起至25日，只要天天參與投票，還有機會獲得加碼7-11咖啡券100名。29日還有首波100名幸運兒可獲得萬元鍋烤抵用券，早鳥搶先吃爆人氣鍋烤美食。
另外，8月14日前天天到台中通TCPASS APP支持你的鍋烤愛店，投票越多、中獎機會越高，更多活動詳情至市府經濟發展局臉書( https://www.facebook.com/profile.php?id=100068814446485)查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言