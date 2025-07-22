台中鍋烤節投票數創新高 8月1日抽出4組韓國來回機票

2025台中鍋烤節開跑一周，經濟發展局今天說，已超過100萬張投票數。局長張峯源表示，為感謝大家踴躍參與，駐台北韓國代表部崔鳳圭代理代表將攜手大韓航空總經理徐旼廷，8月1日抽出4組韓國來回機票，邀幸運者來趟韓國旅遊。另外，29日起還會周周抽出鍋烤萬元券，提醒民眾每天投票，越早投、投越多，中獎機會越高。

張峯源說，今年台中鍋烤節活動在韓國、泰國、印度、義大利四國駐台代表加持下，吸引廣大店家、民眾熱情參與，讓票選活動在短時間內即突破百萬次，單日更創下超過19萬投票數的歷史新高，熱度持續攀升。活動將持續多元深化台中作為「美食之都」的品牌形象，歡迎全國民眾踴躍參加，共享台中鍋烤的美味與樂趣。

經發局說，除票選活動，即日起至25日，只要天天參與投票，還有機會獲得加碼7-11咖啡券100名。29日還有首波100名幸運兒可獲得萬元鍋烤抵用券，早鳥搶先吃爆人氣鍋烤美食。