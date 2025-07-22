台中鍋烤節投票數逾100萬 8/1抽4組南韓來回機票

台中鍋烤節從14日起開放票選，到21日投票數逾100萬張，台中市府今天宣布，為感謝大家踴躍參與，除29日起週週抽出鍋烤萬元券，8月1日並將抽出4組韓國來回機票。

台中鍋烤節從14日開放民眾票選人氣與鍋烤名店，市府統計，到21日截止，投票數已超過100萬張，為感謝大家的熱烈參與，台中市政府經濟發展局宣布，除從29日起週週抽出鍋烤萬元券，8月1日將抽出4組韓國來回機票，邀大家來趟韓國旅遊。

經濟發展局長張峯源表示，駐台北韓國代表部代理代表崔鳳圭將攜手大韓航空總經理徐旼廷於8月1日抽出4組韓國來回機票，歡迎來趟韓國旅遊；另外，7月29日起週週抽出鍋烤萬元券，提醒民眾每天投票，越早投、投越多，中獎機會越高。

張峯源說明，今年台中鍋烤節活動在韓國、泰國、印度、義大利等4國駐台代表加持下，吸引廣大店家、全民瘋鍋烤，讓票選活動在短時間內即突破百萬次熱情參與，單日更創下超過19萬投票數，達歷史新高，熱度持續攀升。

張峯源表示，活動將持續以多元深化台中作為「美食之都」的品牌形象，歡迎全國民眾踴躍參加，共享台中鍋烤的美味與樂趣。

經發局說明，除票選活動，即日起至7月25日，只要天天參與投票還有機會獲得加碼7-11咖啡券100名；7月29日還有首波100名幸運兒可獲得萬元鍋烤抵用券，早鳥搶先吃爆人氣鍋烤美食。

經發局表示，民眾於8月14日前，每天到台中通TCPASS APP支持自己的鍋烤愛店，投票越多、中獎機會越高。