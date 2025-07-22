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搶穆斯林觀光商機 日月潭20業者獲友善認證

中央社／ 台北22日電

搶攻全球穆斯林19億人口的觀光商機，觀光署日月潭管理處首次推動穆斯林友善環境建置計畫，並有20家業者通過友善認證，涵蓋6家餐廳、5家旅宿及設置7個祈禱室。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天舉辦「113-114年日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫」成果發表會。

日月潭管理處長柯建興說，日月潭一直是深受國內外旅客喜愛的熱門觀光景點，不僅擁有優美的湖光山色，還有豐富的在地產業資源及多樣的觀光設施，如環湖自行車道、纜車，每年舉辦的泳渡活動及櫻花季，也吸引眾多國內外旅客造訪。

柯建興表示，隨著全球穆斯林旅遊市場迅速成長，日月潭管理處首次推動穆斯林友善環境建置計畫，協助在地業者打造符合穆斯林信仰需求的設施與服務，透過這次輔導與驗證，不僅加強業者對穆斯林文化的認知，也強化日月潭穆斯林友善環境建置，進而提升國際旅遊形象。

日月潭管理處說，113-114年日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫，共輔導20家業者通過穆斯林友善驗證，涵蓋6家餐廳、5家旅宿、設置7個祈禱室，以及友善商店、體驗活動場域、Halal（清真）產品，共完成24項驗證。

參與的業者主要集中於日月潭周邊的埔里、魚池與水里3個鄉鎮，透過旅遊交通動線串聯與行程整合，初步建立兼具地方特色與友善接待的旅遊行程。

日月潭管理處指出，亦製作雙語版旅遊資訊及遊程電子文宣，透過4條推薦遊程，串聯在地友善景點與設施，有助於台灣入境旅行社及穆斯林旅客在行程規劃上更加便利。

行程 穆斯林 日月潭

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