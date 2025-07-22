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投縣打造南投市轉運站交通住宿商場3合1 年底招商

中央社／ 南投縣22日電

南投市轉運站規劃結合交通、住宿、商場，打造3合1複合式商業服務中心，南投縣府持續辦理招商程序，預計今年底公告招商，盼以「減碳永續」理念，推動減少私人運具使用。

南投縣政府推動南投市轉運站新建營運移轉案，縣府今天發布新聞稿表示，基地鄰近家樂福與南投縣政府，屬南投市都市計畫區內車站用地，總面積6413平方公尺，土地權屬百分百縣有土地，將採BOT開發模式，打造多功能轉運服務中心，總投資金額上看新台幣10億元。

南投縣交通工程及管理所表示，南投市轉運站將整合交通、旅宿、商業與智慧服務，將成南投市首座「交通、住宿、商場」3合1複合式商業服務中心，目前正辦理可行性評估，預計年底公告招商，明年上半年簽約。

交通管理所表示，這項計畫符合促進民間參與公共建設法重大公共建設認定，基地容積率預計經都市計畫變更可放寬至250%，適合旅館、連鎖商場、交通營運業者、金融保險機構共同推動，力邀民間踴躍參與投資，共同打造南投門戶與區域經濟引擎。

住宿 南投縣 都市計畫

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