彰化縣社區治安評鑑18連霸 縣府這麼報答守望相助隊

彰化縣在社區治安評鑑中連續18年榮獲內政部評核特優全國第一，全縣約3500名守望相助隊員功不可沒，縣府今年投入492萬元為守望相助隊添購電動機車，縣長王惠美今天在捐贈典禮表示，縣府也提高隊員保險金及發放獎勵金，希望守望相助隊持續守護鄉里，展現社區自我防衛的力量。

損贈儀式今天在縣警局1樓中庭舉行，王惠美表示，為了感謝守望相助隊對治安及交通協勤的奉獻，彰化縣政府去年追加預算350萬元，為每位守望相助隊員購置1雙勤務鞋，兼具防水止滑、透氣安全等功能，今年投入492萬元添購電動機車，也感謝巡守大隊長楊儒發此次捐贈各隊總價18萬閃光肩燈及指揮棒，公私協力合計860萬元，共同守護鄉親。

王惠美指出，為感謝隊員們的辛勞，縣府已針對守望相助隊隊員團體意外保險額度從原先100萬元提高至300萬元、工作獎勵金近年編列千萬元，每隊每月最高可申請1萬1000元，另還有績優守望相助評鑑獎勵金300萬元，持續提高民力團體的意外險保障、常年運作獎勵金與評鑑獎勵。

守望相助隊大隊長楊儒發表示，守望相助隊員無論是酷暑寒冬，白天夜裡，大家都義無反顧，堅守崗位，協助警察執勤、巡邏、交通疏導、防災宣導、婦幼照顧，在縣府支持下，獲贈勤務鞋、電動機車，讓大家更有力量走下去，為地方提供安居樂業的生活。