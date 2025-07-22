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影／畫面曝光...南投爆發土石流 民宅半層樓直接消失

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，國軍明天將協助復建家園。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，國軍明天將協助復建家園。圖／埔里鎮公所提供

連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，縣府、公所及水保單位今會勘，研判上方坡地排水不佳加上雨量集中釀災，目前加速清理土石，將協請國軍復建家園，邀林務、水保商討後續整治。

受低壓帶影響，最近全台各地有雨，埔里地區出現道路淹水、泥流阻道等零星災情，不料昨天午後又降下傾盆大雨，下午近5時蜈蚣里乾溪地區爆發土石流，且因碎石泥流沿道路沖刷而下，因此灌進了墘溪路一帶住家，導致7戶民宅受災。

公所指出，埔里這2天短時強降雨，累積雨量逾170毫米，導致墘溪路後方林地大量土石傾洩而下灌進下方住家，最靠近道路擋土牆的住戶受災最重，屋外土石掩埋近1個樓層高，泥水破窗而入水深及膝，其餘6戶也被土石泥流侵入住家。

縣府農業處長蘇瑞祥、埔里鎮長廖志城會同農村發展及水土保持署南投分署等今勘災，廖志城說，昨獲報後漏夜完成安置受災7戶11人災民安置，並提供相關民生用品，目前由開口契約廠商調派重機具持續清除土石，國軍明天將協助復建。

農村水保署南投分署防災調查科長嚴科偉說，該處地質條件欠佳且坡度陡，民眾反映過去就有土砂沖出狀況，現勘後發現確實有舊的崩積土層還在坡面上，這次疑因降雨集中，排水沒維持好，又剛好刷出石溝，帶動土砂崩落造成土石流釀災。

另有居民質疑，土石流疑與周邊興建住宅施工有關，農業處表示，初步研判主因為上方坡地排水不佳無法承受大量雨水，而該工程有申請現正進行簡易水保作業，明天也將派員釐清與災情有無關連，後續也將邀集林務、水保單位研商後續整治。

連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，國軍明天將協助復建家園。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，國軍明天將協助復建家園。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨爆發土石流，碎石泥流沿道路沖刷而下，泥水灌進了7戶住家。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨爆發土石流，碎石泥流沿道路沖刷而下，泥水灌進了7戶住家。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里墘溪路一帶昨爆發土石流灌進7戶民宅，受災最嚴重住戶的屋外土石掩埋近1樓高，泥水破窗而入水深及膝。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里墘溪路一帶昨爆發土石流灌進7戶民宅，受災最嚴重住戶的屋外土石掩埋近1樓高，泥水破窗而入水深及膝。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨爆發土石流，碎石泥流沿道路沖刷而下，泥水灌進了7戶住家。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨爆發土石流，碎石泥流沿道路沖刷而下，泥水灌進了7戶住家。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，國軍明天將協助復建家園。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，無人受傷，但土石埋了近1層樓高，國軍明天將協助復建家園。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，埔里鎮長廖志城（左）今會勘並慰問受災戶。圖／埔里鎮公所提供
連日豪雨，南投埔里墘溪路一帶昨土石流灌進7戶民宅，埔里鎮長廖志城（左）今會勘並慰問受災戶。圖／埔里鎮公所提供

埔里 南投 土石流

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