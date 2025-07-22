大葉大學及彰濱均將畫設「空氣品質維護區」 違規最高罰6萬元

彰化縣政府為確保空氣品質，在特定區域畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入，目前全縣已有彰濱秀傳醫院周邊區域、員林基督教醫院及員林轉運站區域兩處，環保局迄今已開罰48件，大葉大學今年9月、彰濱產業園區明年都將公告實施管制，屆時全縣有4處「 空氣品質維護區」。

環保局指出，「空氣品質維護區」是指為改善空氣品質，限制高汙染車輛進入的特定區域，通常設在對人體健康高敏感的學校、醫院等區域，在實施範圍設置管制站或感應設施，攔查進入維護區的車輛，確認是否符合管制標準，違反規定者，依空氣汙染防制法第76條規定處車輛使用人或所有人500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰至改善為止。

彰化縣自2022年10月在彰濱秀傳醫院及周邊區域畫設第一個「空氣品質維護區」，2024年9月在員林基督教醫院及員林轉運站出入口畫設，針對出廠5年以上的柴油大客貨車及燃油機車，進入需取得稽查日前一年內排煙檢測合格，累計至今，已取締48件。

彰化縣環保局最近再公告大葉大學及學府路劃設為空氣品質維護區，並自9月30日起開始實施，針對出廠5年以上柴油大客貨車及燃油機車管制，其中柴油車在稽查日前一年內排煙檢測合格，燃油機車在最近1次排氣檢驗合格。

此外，由於彰濱工業區估計每天進入的車輛約1萬8千輛，環保局也特別柴油大客貨車和小貨車等高汙染車輛，計畫明年將彰濱產業園區畫設為空氣品質維護區，針對2013年前出廠柴油大客貨車及出廠3年以上起重機管制，其中柴油車自稽查日前一年內排煙檢測合格或取得有效期限自主管理標章，起重機則須取得有效自主管理標章。