快訊

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

詐團冒「交貨便」誘輸驗證碼！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

大葉大學及彰濱均將畫設「空氣品質維護區」 違規最高罰6萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰濱秀傳醫院周邊區域是彰化縣第一個畫設「空氣品質維護區」的區域，環保局在進入彰濱的入口，設有告示。圖／環保局提供
彰濱秀傳醫院周邊區域是彰化縣第一個畫設「空氣品質維護區」的區域，環保局在進入彰濱的入口，設有告示。圖／環保局提供

彰化縣政府為確保空氣品質，在特定區域畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入，目前全縣已有彰濱秀傳醫院周邊區域、員林基督教醫院及員林轉運站區域兩處，環保局迄今已開罰48件，大葉大學今年9月、彰濱產業園區明年都將公告實施管制，屆時全縣有4處「 空氣品質維護區」。

環保局指出，「空氣品質維護區」是指為改善空氣品質，限制高汙染車輛進入的特定區域，通常設在對人體健康高敏感的學校、醫院等區域，在實施範圍設置管制站或感應設施，攔查進入維護區的車輛，確認是否符合管制標準，違反規定者，依空氣汙染防制法第76條規定處車輛使用人或所有人500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰至改善為止。

彰化縣自2022年10月在彰濱秀傳醫院及周邊區域畫設第一個「空氣品質維護區」，2024年9月在員林基督教醫院及員林轉運站出入口畫設，針對出廠5年以上的柴油大客貨車及燃油機車，進入需取得稽查日前一年內排煙檢測合格，累計至今，已取締48件。

彰化縣環保局最近再公告大葉大學及學府路劃設為空氣品質維護區，並自9月30日起開始實施，針對出廠5年以上柴油大客貨車及燃油機車管制，其中柴油車在稽查日前一年內排煙檢測合格，燃油機車在最近1次排氣檢驗合格。

此外，由於彰濱工業區估計每天進入的車輛約1萬8千輛，環保局也特別柴油大客貨車和小貨車等高汙染車輛，計畫明年將彰濱產業園區畫設為空氣品質維護區，針對2013年前出廠柴油大客貨車及出廠3年以上起重機管制，其中柴油車自稽查日前一年內排煙檢測合格或取得有效期限自主管理標章，起重機則須取得有效自主管理標章。

環保局提醒車主，經公告畫設為空氣品質維護區，燃油機車可至全縣246站機車排氣檢測站檢驗，柴油車可至柴油車排煙檢測站進行免費排煙檢測，經檢查合格才得進入，否則經稽查違反規定，將被開罰。

彰濱秀傳醫院周邊區域是彰化縣第一個畫設「空氣品質維護區」的區域，環保局在周邊設有告示。圖／環保局提供
彰濱秀傳醫院周邊區域是彰化縣第一個畫設「空氣品質維護區」的區域，環保局在周邊設有告示。圖／環保局提供
為確保空氣品質，彰化縣環保局畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入。圖／環保局提供
為確保空氣品質，彰化縣環保局畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入。圖／環保局提供
彰化縣員林基督教醫院及員林轉運站區域去年9月由縣府公告畫設為「空氣品質維護區」。圖／環保局提供
彰化縣員林基督教醫院及員林轉運站區域去年9月由縣府公告畫設為「空氣品質維護區」。圖／環保局提供
為確保空氣品質，彰化縣環保局畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入。圖／環保局提供
為確保空氣品質，彰化縣環保局畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入。圖／環保局提供

環保局 空氣品質

延伸閱讀

福斯商旅柴油MPV強勢回歸！全新25年式Multivan TDI售價207萬元正式上市

未用專用垃圾袋丟垃圾 婦1千元行賄環保局巡查員貪汙罪起訴

罷團指馬文君看板違規卻無處置 南投環保局澄清

大葉大學8月綠領人才假日班 低收入戶全額補助

相關新聞

彰化和美、鹿港兩藝師身懷絕技不吝傳授 被認定傳統文資保存者

彰化縣和美穎川陳穎派傳人陳文俊由地仗工程，一路到彩繪工程獨立且完整施作的彩繪匠師，而鹿港大木作藝師黃彥霖多方習藝，掌握木...

大葉大學及彰濱均將畫設「空氣品質維護區」 違規最高罰6萬元

彰化縣政府為確保空氣品質，在特定區域畫設「空氣品質維護區」，限制高汙染車輛進入，目前全縣已有彰濱秀傳醫院周邊區域、員林基...

影／家門前被傾倒廢土3月餘 住戶上午向保七報案

台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會不滿承租戶全部門口被倒廢土，至今過了數月都尚未清理，影響出入和環境...

暑假出遊就怕極端天氣 台中市推夏日藝文祭典連4場藝文活動

台中市政府今年舉辦「藝起Artgogo」，7月底到9月底連辦4場藝術節慶活動，從民俗的廟埕、陣頭，到新興的漫才、世界性的...

豐原一家5口命案今天告別式火化後樹葬 謝志忠送行

豐原一家5口命案今天告別式，台中市議員謝志忠今天前往送行，他說事發至今，已經第21天，治喪過程主要由死者女婿統籌處理，選...

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳剛重啟就漏水 緊急封館搶修

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳斥資5400萬元整修，上周六才重新開幕啟用，今天有學校安排到演奏廳要辦成果發表會竟被通知無法使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。