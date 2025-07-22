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彰化和美、鹿港兩藝師身懷絕技不吝傳授 被認定傳統文資保存者
彰化縣和美穎川陳穎派傳人陳文俊由地仗工程，一路到彩繪工程獨立且完整施作的彩繪匠師，而鹿港大木作藝師黃彥霖多方習藝，掌握木構造建築修復技藝，並具備大木作修繕經驗與施作技術，兩人分別被認定為傳統建築彩繪保存者、文化資產保存技術保存者。
文化局今表示，64歲陳文俊師承他的父親和美穎川堂陳穎派，累積近50年實務彩繪經驗，以穎川堂彩繪風格為基底，在臨摹與實踐祖、父輩的風格中逐漸形成自己的特色與風格，且成為能由地仗工程至彩繪工程，獨立完整施作的彩繪匠師，他精通南式彩繪、門神彩繪、擂金畫。
難得可貴的是陳文俊在大專院校擔任副教授級專業技術人員，傳授傳統技術，他的兒子陳重光已繼承衣缽，和陳文俊一起傳承傳統建築彩繪技藝。
52歲黃彥霖的父親黃平山手藝精湛，2016年獲彰化縣文化局認定為傳統藝術保存者，如今黃彥霖師承父親技術，還向台南市文化資產保存技術保存者陳天平的工班習藝，又向台南市人間國寶許漢珍和廖枝德學習漢式架棟、架扇規劃設計、落篙技藝。
黃彥霖博學，掌握木構造建築修復技藝，具備大木作修繕經驗與施作技術，具有大的巷木作案場的規劃設計、識圖、測量繪圖、算料、打版及落篙能力，多次參與古蹟、歷史建築等大木作修復。現任大專院校兼任講師傳習大木作。
彰化縣文化局第四屆彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議會，今（114）年度第一次會議審議，新增認定陳文俊及黃彥霖的傳統文化技術保存者的身分，讓彰化縣傳統工藝保存者達28人，文化資產保存技術保存者6人。
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