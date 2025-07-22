彰化和美、鹿港兩藝師身懷絕技不吝傳授 被認定傳統文資保存者

彰化縣和美穎川陳穎派傳人陳文俊由地仗工程，一路到彩繪工程獨立且完整施作的彩繪匠師，而鹿港大木作藝師黃彥霖多方習藝，掌握木構造建築修復技藝，並具備大木作修繕經驗與施作技術，兩人分別被認定為傳統建築彩繪保存者、文化資產保存技術保存者。

文化局今表示，64歲陳文俊師承他的父親和美穎川堂陳穎派，累積近50年實務彩繪經驗，以穎川堂彩繪風格為基底，在臨摹與實踐祖、父輩的風格中逐漸形成自己的特色與風格，且成為能由地仗工程至彩繪工程，獨立完整施作的彩繪匠師，他精通南式彩繪、門神彩繪、擂金畫。

難得可貴的是陳文俊在大專院校擔任副教授級專業技術人員，傳授傳統技術，他的兒子陳重光已繼承衣缽，和陳文俊一起傳承傳統建築彩繪技藝。

52歲黃彥霖的父親黃平山手藝精湛，2016年獲彰化縣文化局認定為傳統藝術保存者，如今黃彥霖師承父親技術，還向台南市文化資產保存技術保存者陳天平的工班習藝，又向台南市人間國寶許漢珍和廖枝德學習漢式架棟、架扇規劃設計、落篙技藝。

黃彥霖博學，掌握木構造建築修復技藝，具備大木作修繕經驗與施作技術，具有大的巷木作案場的規劃設計、識圖、測量繪圖、算料、打版及落篙能力，多次參與古蹟、歷史建築等大木作修復。現任大專院校兼任講師傳習大木作。