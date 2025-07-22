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埔里土石流7戶受災安置11人 鎮公所助清理家園

中央社／ 南投縣22日電

南投縣埔里鎮昨天強降雨，蜈蚣里7戶民宅遭土石流灌入，連夜緊急安置11人；鎮公所今天派廠商機具協助受災戶清理環境，埔里鎮長廖志城表示，希望儘快恢復居民正常生活。

土石泥流沖入民宅，其中有受災房屋淹沒半層樓，住戶連夜緊急撤離；受災戶上午著手清理家園，機具來回作業，廖志城到場關心；居民告訴廖志城，土石流來得很急，5分鐘就「整個下來」，汽、機車都來不及移。

廖志城表示，鎮公所與多家旅館簽約，遇土石流等天災可安置居民，災後居民如果有清理家園需求，鎮公所可協請國軍幫忙；近期降雨土壤含水量很高，昨天傍晚一陣暴雨，鎮公所立即會同蜈蚣里長黃美玉安置居民。

廖志城說，鎮公所開口契約廠商機具已進場清理土石，如果有機具無法進入施工處，將請求國軍協助。

黃美玉表示，她昨天趕到場時，土石流已淹沒道路，她趕緊通報鎮公所，並安置11人住進合約旅館，也有專人幫災民張羅盥洗用具、晚餐等；土石流幸未造成人員傷亡，但有居民回家取物，架鋁梯爬進屋較驚險。

埔里 廖志城 土石流

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