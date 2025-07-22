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影／家門前被傾倒廢土3月餘 住戶上午向保七報案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
時代力量台中黨部執行長鄒明諺說，住戶們不清楚廢土的來源。記者黃寅／攝影
時代力量台中黨部執行長鄒明諺說，住戶們不清楚廢土的來源。記者黃寅／攝影

台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會不滿承租戶全部門口被倒廢土，至今過了數月都尚未清理，影響出入和環境，也埋怨政府竟不處理，今在時代力量黨工陪同下赴保七總隊第三大隊舉發。保七總隊第三大隊說，會依法受理。

針對住戶所說，霧峰警分局今表示，在傾倒土石案發後，警方接獲居民報案，偵辦後已依強制罪嫌函送建商和工程行人員各一人，至於環保問題則已由環保局處理。

環保局今表示，因拆除物位在建商的土地上，先前已依因當場查獲施工單位將拆除後的石棉瓦隨意堆置、未妥善處理情事，依違反廢棄物清理法第36條，罰建商12萬元，並要求施工單位對於拆除工程範圍內的廢棄物應妥善貯存，並委託合格清除機構清運處理。目前而言，若有衍生環境衛生問題或造成汙染，會再進一步開罰。

自救會長塗美珠今天說，這些廢棄物放在家門口已3、4個月，政府雖開罰或請予移除，但建商不理，造成住戶門出入安全和極大的生活壓力，心裡很恐懼，希望政府能替他們想想辦法。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺說，住戶們不清楚廢土的來源，當時被傾倒時多數人在外地工作，只能事後從鄰居或監視器看見被傾倒的畫面，懷疑建商是從外地載運廢土，刻意傾倒在住戶家門前。

他說，若建商是從外地載廢土來傾倒在住戶家門前，涉嫌違反廢棄物清理法第46條第三款，因此向要保七總隊第三大隊報案，要求徹查疑似環境犯罪，循線追蹤卡車及廢土來源。

台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會不滿承租戶全部門口被倒廢土。圖／民眾提供
台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會不滿承租戶全部門口被倒廢土。圖／民眾提供
台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會不滿承租戶全部門口被倒廢土。圖／民眾提供
台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會不滿承租戶全部門口被倒廢土。圖／民眾提供

住戶 廢棄物 時代力量

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