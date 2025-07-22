暑假出遊就怕極端天氣 台中市推夏日藝文祭典連4場藝文活動

台中市政府今年舉辦「藝起Artgogo」，7月底到9月底連辦4場藝術節慶活動，從民俗的廟埕、陣頭，到新興的漫才、世界性的爵士樂，囊括山、海、屯與市區。市長盧秀燕說，暑假期間天氣不穩，上山下海要小心，但可以參加藝文活動，讓日常生活更有滋味。

台中市政府今天開市政會議，文化局專案報告夏日藝文慶典「藝起Artgogo」。文化局長陳佳君指出，台中人口超過286萬，許多年輕藝術家希望返鄉，目前立案的演藝團隊有766組，全台僅次於較早開始發展藝文產業的雙北，說明台中演藝能量豐沛。

陳佳君表示，台中市年初有媽祖國際觀光文化節與兒童藝術節，分別有18萬人次與10萬人次參與，6月開始是夏日馬戲節，短短2天吸引10萬人次，6月到10月有市府推出的藝起Artgogo和各區舉辦的逍遙音樂町，10月則有獲交通部觀光亮點獎的台中爵士音樂節，今年從10月17日開始。

第一場活動是7月底位於大雅的「廟埕時光同樂會」，由知名的九天民俗技藝團領銜演出，包含陣頭、電音三太子等元素；第二場「港城藝陣」8月初在台中港區登場，重現廟口藝陣、唸歌等傳統技藝；第三場「潘朵拉戲劇節」8月中在秋紅谷上演，從親子劇、音樂劇到漫才等共10場；最後一場「秋夜爵醒祭」9月底在民主議政園區，將銜接10月的爵士音樂節。