豐原一家5口命案今天告別式火化後樹葬 謝志忠送行

豐原一家5口命案今天告別式，台中市議員謝志忠今天前往送行，他說事發至今，已經第21天，治喪過程主要由死者女婿統籌處理，選擇火化後以樹葬的方式，比較環保，負擔也比較輕，期盼檢警單位盡速查明真相，讓逝者安息，家屬早日走出傷痛，還給社會一個公道。

謝志忠表示，總治喪費用共29萬多元，感謝各界善心人士捐助13萬元的善款，他也號召一群上山下海的兄弟共同協助，大家略盡綿薄之力，湊齊剩下16萬元的喪葬費用，盡最大的心力，陪伴家屬度過艱難時刻，協助這一家五口圓滿人生最終旅程，願他們一路好走，從此在天上逍遙自在，再無牽掛。

謝志忠說，目前整起命案事發至今已第21天，進入司法偵查階段，經過多方抽絲剝繭，勾勒出李姓團購主、張姓美容師、地下錢莊與暴力討債等共犯結構。他強調，人死不能復生，懇切呼籲檢警單位加快速度全力偵辦，竭盡所能查明真相，揪出幕後黑手，以告亡者在天之靈，還給社會一個公道，更重要的是，防止下一個受害者出現！