快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原一家5口命案今天告別式火化後樹葬 謝志忠送行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員謝志忠今天參加豐原一家五口告別式，安慰家屬。圖／台中市議員謝志忠提供
台中市議員謝志忠今天參加豐原一家五口告別式，安慰家屬。圖／台中市議員謝志忠提供

豐原一家5口命案今天告別式，台中市議員謝志忠今天前往送行，他說事發至今，已經第21天，治喪過程主要由死者女婿統籌處理，選擇火化後以樹葬的方式，比較環保，負擔也比較輕，期盼檢警單位盡速查明真相，讓逝者安息，家屬早日走出傷痛，還給社會一個公道。

謝志忠表示，總治喪費用共29萬多元，感謝各界善心人士捐助13萬元的善款，他也號召一群上山下海的兄弟共同協助，大家略盡綿薄之力，湊齊剩下16萬元的喪葬費用，盡最大的心力，陪伴家屬度過艱難時刻，協助這一家五口圓滿人生最終旅程，願他們一路好走，從此在天上逍遙自在，再無牽掛。

謝志忠說，目前整起命案事發至今已第21天，進入司法偵查階段，經過多方抽絲剝繭，勾勒出李姓團購主、張姓美容師、地下錢莊與暴力討債等共犯結構。他強調，人死不能復生，懇切呼籲檢警單位加快速度全力偵辦，竭盡所能查明真相，揪出幕後黑手，以告亡者在天之靈，還給社會一個公道，更重要的是，防止下一個受害者出現！

樹葬 命案 謝志忠

延伸閱讀

王家生前曾求助…豐原五口命案 議員謝志忠以「證人」身分赴中檢作證

影／豐原一家五口命案 死者女婿嘆嫌15萬交保太輕

豐原一家五口被詐團害命女嫌15萬交保 市議員謝志忠喊太輕

影／豐原五口命案 關鍵「李團長」涉詐欺等3罪遮臉ㄧ語不發

相關新聞

大雪山林道落石交通中斷 和平警交管通報搶修中

近日連續下雨，台中市和平區大雪山林道13.3公里處今天清晨發生邊坡土石滑落，道路全面阻斷，影響唯一通往大雪山森林風景區通...

影／家門前被傾倒廢土3月餘 住戶上午向保七報案

台中霧峰六股里土地承租戶上月與建商爆發土地糾紛，自救會不滿承租戶全部門口被倒廢土，至今過了數月都尚未清理，影響出入和環境...

暑假出遊就怕極端天氣 台中市推夏日藝文祭典連4場藝文活動

台中市政府今年舉辦「藝起Artgogo」，7月底到9月底連辦4場藝術節慶活動，從民俗的廟埕、陣頭，到新興的漫才、世界性的...

豐原一家5口命案今天告別式火化後樹葬 謝志忠送行

豐原一家5口命案今天告別式，台中市議員謝志忠今天前往送行，他說事發至今，已經第21天，治喪過程主要由死者女婿統籌處理，選...

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳剛重啟就漏水 緊急封館搶修

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳斥資5400萬元整修，上周六才重新開幕啟用，今天有學校安排到演奏廳要辦成果發表會竟被通知無法使...

台中玩具銀行 招募志工傳遞溫暖

台中市社會局自2023年開辦「玩具銀行」計畫以來，至今已募集超過1.8萬公斤的二手玩具，物資龐大、需求殷切，社會局持續招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。