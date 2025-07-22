武陵農場台灣獼猴偷茶葉蛋 吃完還關窗被稱禮貌猴

武陵農場今天公布日前拍攝到1隻台灣獼猴，透過辦公室窗戶偷茶葉蛋，不但自行剝殼，吃完後還順手關窗，辦公室人員看完影片，會心一笑，笑稱這隻是「禮貌猴」。

武陵農場表示，影片中看到1隻台灣獼猴透過辦公室窗戶，巧手「盜取」茶葉蛋，甚至還會自己剝殼、吃完後「順手關窗」，畫面逗趣，也展現出野生動物高度智慧。

武陵農場認為，這隻「禮貌猴」的出現雖然令人莞爾，但也提醒大家與野生動物的互動，仍須保持距離、勿餵食。

武陵農場表示，長期以來持續推動「防猴巡護隊」機制，透過日常驅趕、環境管理、宣導教育等多元措施，近年來園區內猴群活動已大幅減少，目前在戶外公共區域已較少見到成群結隊猴子出沒。

對於這次出現在影片中的台灣獼猴，武陵農場指出，這是屬於少數的「孤猴」，疑似為求生本能，試圖進入人員空間尋找食物，但也顯示其警覺性極高、行為謹慎。

武陵農場提醒民眾，山林中獼猴雖然常令人感到好奇與有趣，但仍屬野生動物，切勿餵食或靠近，以維護彼此安全，也呼籲遊客外出時妥善保管個人物品與食物，避免吸引動物靠近。