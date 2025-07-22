台中市葫蘆墩文化中心演奏廳剛重啟就漏水 緊急封館搶修

台中市葫蘆墩文化中心演奏廳斥資5400萬元整修，上周六才重新開幕啟用，今天有學校安排到演奏廳要辦成果發表會竟被通知無法使用，該中心說明，因周日強降雨造成演奏廳屋頂的水管爆裂滲水，被迫閉館，將整修後再重新開放。

演奏廳重啟隔天也有民眾抱怨，索票要進場看表演發現漏水，800個座位卻發出1000多張票的烏龍，讓他們白排隊；有學校今天原定在演奏廳舉辦成果發表，被通知因發生「嚴重問題」，演奏廳無法使用，被迫改變演出計畫，質疑演奏廳才重建開幕，啟用不到24小時就出問題，5400萬是花到哪裡？

葫蘆墩文化中心表示，演奏廳重建以結構耐震補強、空調系統汰換為主，20日強降雨造成演奏廳屋頂的水管爆裂滲水，被迫閉館。

文化中心表示，周日舉辦的「愛在科技園區」音樂會，是經發局主辦，中心曾告知演奏廳只有800個位置，而且對號入座，但經發局堅持不不對號入座，且要自行發放票券，還發了約2000張入場券，才導致許多民眾有票卻無法入場，葫蘆墩文化中心也無奈。

台中市葫蘆墩文化中心位於豐原區，設立逾40年，台中市文化局長陳佳君表示，演奏廳曾歷經921地震考驗，場館結構與設施亟需升級，因應現代表演與觀演需求，市府去年編列5400萬元預算，進行結構耐震補強、空調系統汰換、動線優化及廁所更新等全方位空間改善，提升觀眾整體體驗。