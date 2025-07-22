大雪山林道落石交通中斷 和平警交管通報搶修中

近日連續下雨，台中市和平區大雪山林道13.3公里處今天清晨發生邊坡土石滑落，道路全面阻斷，影響唯一通往大雪山森林風景區通行，和平警分局大棟派出所員警到場交通管制，通報相關單位搶修中。

和平警分局表示，台中市和平區雪山路13.3公里處，今天清晨4時40分發生邊坡土石滑落情形，導致該處道路全面阻斷，影響唯一通往大雪山風景區交通動線；和平警分局大棟派出所接獲通報後，第一時間派員趕赴現場實施交通管制，設置三角錐警示，防止後續車輛誤闖危險區域，確保用路人安全無虞。