日本最大二手店 中部首店南投開張

日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」插旗南投，昨開幕是中台灣第1家；各式二手商品吸引大批民眾排隊，等入場搶便宜。業者透露，中部首選南投除考量空間，也與他的故鄉有關。

由於南投沒百貨公司，家樂福成為民眾生活採買、逛街吃飯的重要大賣場，店內也有UNIQLO、星巴克等連鎖企業，UNIQLO是全縣唯一，但今年2月因租約到期熄燈，改由日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」進駐。

同樣來自日本，「HARD OFF」有別於多數商業模式，店內不銷售新產品，而是向民眾收購不需要的物品，經過檢查、修理和清潔後再上架販售，讓需要的客戶選購，達到物品再利用，也因販售的全是二手商品，價格相對低廉。

HARD OFF南投家樂福店昨天開幕，縣長許淑華等人到場祝賀；該店7月初開始收購各式二手商品，民眾也早就鎖定物品，昨一早就到場排隊搶便宜。

HARD OFF社長山本太郎說，HARD OFF發跡於日本新潟新發田市，經營已有30年之久，從日本開始建立回收再利用的文化，目前在全球已有1000家店，南投則是台灣第7家、中台灣第1家推廣循環使用觀念，目標要在全台展店設點150家。

業者透露，中台灣展店率先選在南投市，而非都會區台中，因剛好有適合的場域，空間夠大能滿足其展店需求；此外，南投市人口約10萬人，與其故鄉、也是總社所在的日本新潟新發田差不多，因此覺得親切開心，最終決定先在南投開幕。

南投縣長許淑華表示，HARD OFF率中部之先到南投展店，提升環保觀念，也帶來了人氣，可望刺激地方消費力。

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