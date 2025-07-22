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彰化地檢署搬入員林司法園區新家

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化地檢署昨天起已移師新大樓辦公，未來與行政執行署彰化分署及彰化地方法院將成為司法園區。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署昨天起已移師新大樓辦公，未來與行政執行署彰化分署及彰化地方法院將成為司法園區。記者林宛諭／攝影
斥資18億元打造的彰化地檢署與行政執行署彰化分署新廳舍，8月1日將舉行啟用典禮，不過兩機關昨起已先遷入新大樓，新址位在員林市重劃區核心地段，未來與對街的彰化地方法院串聯為完整司法園區，帶動周邊發展。

這項遷建計畫2017年獲行政院核定，歷經規畫設計與施工，至今年7月如期完工。彰化地檢署已完成搬遷，昨天檢察長謝名冠也在新大樓主持升旗典禮，民眾洽公須前往新址「員林大道二段100號」。

法務部行政執行署彰化分署本月9日揭牌，已遷至「員林大道二段102號」，分署提醒，未來法拍投標等業務在新址辦理，建議民眾也可利用通訊投標，文件可寄送至「510945員林郵局第203號信箱」，節省往返時間。

新大樓融合八堡圳水文意象與綠建築理念設計，除功能現代、空間寬敞外，另設有戶外大型停車場，提供190格汽車位與80格機車位，便利洽公。

隨兩機關遷出，原位在彰化市中山路的舊地檢署大樓及毗鄰的彰化看守所，占地近2公頃，未來用途備受關注。現有土地約九成屬員林市公所，餘為私有地。看守所預計今年底遷往二林監獄旁新址，屆時土地將辦理點交。

員林市長賴致富表示，公所將評估舊大樓未來保留或拆除，已爭取縣府補助都更規畫經費，傾向結合私有地共同開發，可望興建商辦大樓或保留部分作為公有機關空間；正式規畫前，舊址場地可能暫作停車場，紓解車位不足問題。

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