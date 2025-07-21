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南投埔里午後暴雨 墘溪路爆發土石流波及7民宅
連日大雨，南投埔里今近傍晚傳災情，當地蜈蚣里墘溪路一帶爆發土石流，碎石泥流沿著下坡道路，一路沖刷而下，甚至沖進住家，至少7戶民宅受影響，幸無人受傷，目前受災戶安置商旅。經調遣機具，道路土石約於晚上8時許清除完畢。
受低壓帶影響，全台各地近日有雨，南投埔里地區就因豪雨傳出道路淹水、泥流阻道等零星災情，不料今午後又降下傾盆大雨，下午近5時蜈蚣里墘溪一帶發生土石流狀況，且因碎石泥流沿道路沖刷而下，因此流進了當地住家，嚇壞居民。
當地里長黃美玉說，里辦公室接獲墘溪路一帶有土石流，立刻通報公所並與合約廠商聯絡，同時緊急啟動救援機制，挨家挨戶調查初勘，土石流沖進7戶住家，首當其衝的陳姓里民一樓被土石淹沒及膝較嚴重，後續先安置受災戶入住商旅。
她進一步表示，蜈蚣里乾溪地區多年前也發生過一次土石流，但那次沒波及住戶，這次較為嚴重，已通報公所聯絡合約廠商，並有善心人士支援機具協助清除道路上的土石流，後續民宅清理復建作業較為費時，就盼近日雨勢能停歇，別再下了。
埔里鎮民代表吳淇淞則說，墘溪路一帶土石流清除作業，經包商調遣鏟土機，並在地方民眾羅勝郎、張育瑋等人自發性出動挖土機、小山貓幫忙下，現場道路土石已於8時許大致清理完畢，明天將與公所協助受災戶進行後續災區復建工作。
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