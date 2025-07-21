快訊

台師大抽血案續延燒！校教評會決議周台英暫時停聘 前次5懲處退系院討論

趙少康提美給台關稅確定32%？ AIT發聲：談判還在進行

中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

台商建議「三合一綠色通道」助投資台中 盧秀燕：強化單一窗口

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）表示，市府也早有單一窗口協助台商投資，未來將進一步強化作為。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（右）表示，市府也早有單一窗口協助台商投資，未來將進一步強化作為。圖／台中市政府提供

亞洲台灣商會聯合總會新任總會長陳舒琴今率團拜會市長盧秀燕，建議以「三合一綠色通道」協助海外台商在台中投資、置產與定居。盧秀燕表示支持，會以「單一窗口」方式協助，並期盼台商能以台中為示範基地，打造效率與友善兼具的服務模式。

雙方熱烈交流台商回流投資、返台定居、促進經濟發展等議題，陳舒琴對台中產業實力與宜居優勢表示肯定，並預告，明年將在台中辦理大型年會，深化亞總與市府合作關係。

陳舒琴說，她任內將秉持「至真、至善、至美」三大理念，協助台商實現資源分享，並鼓勵亞總所有會員評估回台投資與上市的可行性。她指出，亞總成立32年，許多資深會員都規畫返鄉定居，特別關注醫療、復籍、長照等行政與生活支援。台中是人口移入六都第一的城市，相信不論在產業、就業、醫療等事項，市政府都會給予很好的協助，期盼市府能建立一站式行政協助機制，協助台商順利回台定居。

盧秀燕說，陳舒琴總會長上任後展現高度熱忱，看好台中的投資潛力與宜居條件，期盼為20個亞洲國家的台商搭建友善回台橋梁。對於「三合一綠色通道」，她樂觀其成，而市府也早有單一窗口協助台商投資，未來將進一步強化作為，打造效率高、流程簡便的專案服務，歡迎更多台商落腳台中，並能將此模式擴展成其他縣市參考。

經發局長張峯源說，台中市擁有完整健全的產業鏈、便捷的交通樞紐、優質醫療資源與宜人的生活環境，是海外台商返台投資與定居首選城市。市府近年積極推動智慧城市、低碳轉型、綠色永續與創新經濟，整體競爭力持續提升，也將持續打造台商友善服務環境，做企業最強後盾。

亞洲台灣商會聯合總會新任總會長陳舒琴（左）今率團拜會市長盧秀燕，建議以「三合一綠色通道」協助海外台商在台中投資、置產與定居。圖／台中市政府提供
亞洲台灣商會聯合總會新任總會長陳舒琴（左）今率團拜會市長盧秀燕，建議以「三合一綠色通道」協助海外台商在台中投資、置產與定居。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，市府也早有單一窗口協助台商投資，未來將進一步強化作為。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，市府也早有單一窗口協助台商投資，未來將進一步強化作為。圖／台中市政府提供

台商 綠色 永續 低碳 盧秀燕 競爭力 台中市 經濟發展

延伸閱讀

因應美國關稅 中市府編列2500萬元補助9大公會

美國對等關稅8月1日上路 盧秀燕：編2500萬元助廠商分散市場

狠批柯建銘「想當立法院長」搞罷免 盧秀燕狂轟：民進黨為何全聽他的？

批柯建銘掀雙罷為奪權 盧秀燕站台轟：太欺負新竹人

相關新聞

無關風雨！南投中寮近5000戶突停電 台電說明了

南投中寮龍南路、東山路、龍眼林段、軍功寮段等一帶今晨突停電，部分住戶至今尚未復電，以為又是風雨肆虐導致停電；但經了解，其...

台商建議「三合一綠色通道」助投資台中 盧秀燕：強化單一窗口

亞洲台灣商會聯合總會新任總會長陳舒琴今率團拜會市長盧秀燕，建議以「三合一綠色通道」協助海外台商在台中投資、置產與定居。盧...

台中募集1.8萬公斤二手玩具 募集志工協助整理

台中市社會局2023年開辦玩具銀行以來，募集超過1.8萬公斤二手玩具，由於數量龐大，玩具銀行持續招募志工協助整理，也開放...

等了兩年多...彰化偏鄉公所籌到億元 將興建聯合幼兒園

彰化縣溪州鄉公立幼兒園分散在各處，鄉公所爭取兩年多，近日總算湊足經費1億700萬元，預定今年發包，將在新變更為社教用地的...

彰化屋頂設太陽光電最高補助40萬 須留意時程條件限制

彰化縣擁有全台最長日照時數，縣府鼓勵民眾在住家屋頂定設置太陽能光電系統，去年底公告每案場最高補助10萬元，近期又加碼針對...

因應美國關稅 中市府編列2500萬元補助9大公會

因應美國關稅調整，台中市長盧秀燕今天表示，市府將編列新台幣2500萬元補助機械、自行車等9大指標產業公會，帶領會員、廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。