台商建議「三合一綠色通道」助投資台中 盧秀燕：強化單一窗口

亞洲台灣商會聯合總會新任總會長陳舒琴今率團拜會市長盧秀燕，建議以「三合一綠色通道」協助海外台商在台中投資、置產與定居。盧秀燕表示支持，會以「單一窗口」方式協助，並期盼台商能以台中為示範基地，打造效率與友善兼具的服務模式。

雙方熱烈交流台商回流投資、返台定居、促進經濟發展等議題，陳舒琴對台中產業實力與宜居優勢表示肯定，並預告，明年將在台中辦理大型年會，深化亞總與市府合作關係。

陳舒琴說，她任內將秉持「至真、至善、至美」三大理念，協助台商實現資源分享，並鼓勵亞總所有會員評估回台投資與上市的可行性。她指出，亞總成立32年，許多資深會員都規畫返鄉定居，特別關注醫療、復籍、長照等行政與生活支援。台中是人口移入六都第一的城市，相信不論在產業、就業、醫療等事項，市政府都會給予很好的協助，期盼市府能建立一站式行政協助機制，協助台商順利回台定居。

盧秀燕說，陳舒琴總會長上任後展現高度熱忱，看好台中的投資潛力與宜居條件，期盼為20個亞洲國家的台商搭建友善回台橋梁。對於「三合一綠色通道」，她樂觀其成，而市府也早有單一窗口協助台商投資，未來將進一步強化作為，打造效率高、流程簡便的專案服務，歡迎更多台商落腳台中，並能將此模式擴展成其他縣市參考。