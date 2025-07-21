台中募集1.8萬公斤二手玩具 募集志工協助整理
台中市社會局2023年開辦玩具銀行以來，募集超過1.8萬公斤二手玩具，由於數量龐大，玩具銀行持續招募志工協助整理，也開放民間單位體驗一日志工。社會局表示，目前有新光銀行、和潤企業、逢甲大學等15家企業、362人次響應，以實際行動溫暖與陪伴孩童。
社會局表示，玩具是大人和小孩共同的回憶，二手玩具日益增加，需要有志工們來整理，感謝企業員工帶孩子共同分類、整理、清潔與修復玩具，將公益行動轉換為家庭教育。
有一名志工說，原來玩具背後有這麼多暖心的故事，整理玩具的過程彷彿回到童年，既療癒又有意義，還有人主動私訊，下次要邀請親友再來當志工。
連續兩年報名的新光銀行分享，玩具銀行「舊物再生」、「資源共享」與「關懷弱勢」的理念，契合企業追求ESG（環境、社會、公司治理）的目標。親手整理、包裝與轉贈玩具，這種看得見、摸得到的付出，讓員工能更具體感受到自己的貢獻，產生共鳴與成就感。
社會局指出，企業志工的投入，不僅提升二手玩具的整理效率，更是企業社會責任的具體展現，傳遞資源共享、惜物愛物的觀念，邀請更多企業夥伴加入行列。
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