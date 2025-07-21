等了兩年多...彰化偏鄉公所籌到億元 將興建聯合幼兒園

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所變更市場預定地為社教用地，將興建聯合托兒所。圖／縣政府提供
彰化縣溪州鄉公所變更市場預定地為社教用地，將興建聯合托兒所。圖／縣政府提供

彰化縣溪州鄉公立幼兒園分散在各處，鄉公所爭取兩年多，近日總算湊足經費1億700萬元，預定今年發包，將在新變更為社教用地的原市場預定地興建聯合鄉立幼兒園，打造優質學習環境招收兩班幼幼班、6班學前兒童班。

鄰近鄉鎮先後爭取經費興建聯合鄉鎮立幼兒園，唯溪州鄉找不到合適土地，只能讓10所公立幼兒園借用社區活動中心、學校閒置空間和廟宇集會所，鄉長江淑芬競選上屆鄉長時開出興建聯幼的建設支票，當選後獲縣長王惠美背書，縣議長謝典林支持，由縣政府撥款補助100萬元規畫費，把市場預定地變更為社教用地後，規畫聯托空間的布置及使用。

鄉公所今指出，10個立幼幼童200多人，鄉長採納民意興建溪州鄉立聯合幼兒園，獲鄉代會通過，變更公平街7號市場用地，面積約4分大，將興建一幢幼兒園教學大樓及戶外風雨廣場，讓兩班幼幼班、6班3歲至5歲的幼童有上課與活動空間，尤其風雨廣場可開放給民眾多元使用，增加溪州鄉民良好休憩場所。

鄉公所預估所需經費1億700萬元，縣政府補助1千萬元，中央補助2千多萬元，鄉公所自籌餘款約7千萬元，對於溪州鄉2萬7416人口，興建聯幼的財務負擔不小，近日鄉公所總算湊足補助款，預定10月辦理招標，期盼順利發包和動工，早一點建好聯托。

彰化 鄉長 財務 幼兒園 王惠美

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