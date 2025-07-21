彰化屋頂設太陽光電最高補助40萬 須留意時程條件限制

彰化縣擁有全台最長日照時數，縣府鼓勵民眾在住家屋頂定設置太陽能光電系統，去年底公告每案場最高補助10萬元，近期又加碼針對特定工廠屋頂設置太陽光電提出補助計畫，縣府指出，取得特登工廠登記的條件之一必須設置太陽能光電設備，縣府提出補助計畫有助減輕工廠轉型的壓力。

彰化擁有全台最長日照時數，截至目前再生能源總裝置容量已達4.26GW，全國第一，其中太陽光電約占2GW；縣府去年12月9日公告補助建築物設置太陽光電，經濟暨綠能發展處指出，配合行政院加碼投入1000萬元補助，鼓勵民眾於住宅屋頂設置太陽光電系統，只要在公告日後取得「同意備案」，並在今年10月30日前完成併網，就可以在年底前向縣府申請補助，每瓩補助5000元，每案最高可補助10萬元。

有民眾評估，住家屋頂坪數較大的太陽能板設備成本約5、6萬，補助金額算充裕，不過有的住戶選擇直接找光電業者處理，提供同意書讓業者自行申請補助。

也有民眾提出在計畫公告前不久才拿到同意備案，不符合申請補助條件，覺得不公平，希望可以先撤銷同意備案再重新申請，但縣府提醒，依規定若自行申請放棄再生能源發電設備同意備案並經主管機關廢止後，同一設置者於同一設置場址二年內不得再申請再生能源發電設備同意備案，民眾須自行審酌。

另外，縣府114年度推出特定工廠屋頂設置太陽光電補助計畫，縣府投入500萬元，以加速特定工廠邁向合法化，在計畫公告後取得設備登記者，明年年11月30日前提出「用地計畫」申請，皆可提出補助申請，每瓩補助5000元，每案最高可補助10萬元。