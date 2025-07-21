因應美國關稅 中市府編列2500萬元補助9大公會

因應美國關稅調整，台中市長盧秀燕今天表示，市府將編列新台幣2500萬元補助機械、自行車等9大指標產業公會，帶領會員、廠商到國外參訪、辦展取得訂單，熟悉美國以外市場。

盧秀燕上午在市府接見亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴率隊蒞府拜會，對於美國關稅調整，盧秀燕接受媒體聯訪說明，市府將編列2500萬元補助9大公會前往海外參訪及辦展。

盧秀燕表示，因為美國關稅調高，台中市部分企業廠商過去習慣進入美國生產，或是外銷到美國，現在面臨比較不穩定或比較高的關稅，很重要的工作，就是協助廠商分散市場，尤其是針對以美國市場為主的廠商，能夠分散市場到其他各國。

她表示，市府為此補助預算2500萬元給9大本地的領先指標產業公會，包括機械、自行車等，公會可以運用於帶會員、廠商到國外參訪、辦展取得訂單，熟悉美國以外市場，盼能把市場做大，機會才更多，也會減少因為美國關稅所受到的傷害和影響。

盧秀燕提到，亞洲台灣商會聯合總會有20個國家或地區的會員，她特別拜託總會長及其團隊，台中廠商若到這20個國家參訪、辦展或接洽訂單，他們在當地有多年奮鬥實戰經驗，可以多幫忙台中廠商。

此外，對於盧秀燕在參與反罷活動時嗆民眾「去救災」，遭民進黨秘書長林右昌說「應該是急了」。盧秀燕回應，上班不談政治，剛才特別跟總會長提到，台中是一個重經濟、重民生、輕政治的城市，因此上班不會談政治、談選舉。